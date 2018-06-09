مصرع 3 أشخاص في حادث سير بين تازة وفاس

هسبريس - و.م.ع

علم لدى السلطات المحلية أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم في حادث سير وقع، مساء أمس الجمعة، بالطريق السيار تازة-فاس على مستوى جماعة راس تابودة بإقليم صفرو.

وأوضح المصدر أن الحادث الذي وقع في حدود العاشرة مساء، نجم عن اصطدام بين شاحنة وسيارة خفيفة.

وقد تم نقل جثامين الضحايا إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس.