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الرئيسية | حوادث | مصرع 3 أشخاص في حادث سير بين تازة وفاس

مصرع 3 أشخاص في حادث سير بين تازة وفاس

مصرع 3 أشخاص في حادث سير بين تازة وفاس
هسبريس - و.م.ع
السبت 09 يونيو 2018 - 08:55

علم لدى السلطات المحلية أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم في حادث سير وقع، مساء أمس الجمعة، بالطريق السيار تازة-فاس على مستوى جماعة راس تابودة بإقليم صفرو.

وأوضح المصدر أن الحادث الذي وقع في حدود العاشرة مساء، نجم عن اصطدام بين شاحنة وسيارة خفيفة.

وقد تم نقل جثامين الضحايا إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي من باريس السبت 09 يونيو 2018 - 10:49
اللهم ارحمهم و اسكنهم فسيح جنانك

Les autoroutes au Maroc sont mortelles, pas de sécurité, mal conçus surtout vers Amskroud, le péage est en bas de la descente ???
معرفنا واش عامل بشري ولا البنية ولكن راه خاص التوعية و التحسيس...
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2 - يونس السبت 09 يونيو 2018 - 10:51
هذه الشاحنة تصدفنا معها في قنطرة سبو وكانت تسير في الإتجاه المعاكس هاربة من الرجال الدرك !!!!!!! لماذا الله أعلم
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