تصوير سرقة رمال العرائش يتسبب في محاولة قتل

هسبريس من العرائش

تعرض أحد المواطنين بمدينة العرائش داخل مقهى عمومي، مساء أمس الجمعة، لمحاولة اعتداء بالسلاح الأبيض، ولولا تدخل بعض الحضور لأسفر الاعتداء عن جريمة قتل بشعة؛ إذ تعرض الضحية لوابل من الضربات بالسكين في مختلف أنحاء جسده، بحسب شهادات متطابقة من مكان الحادث.

وقد حضرت سيارة الإسعاف بعين المكان من أجل نقل الضحية إلى مستشفى لالة مريم لتلقي العلاجات الضرورية، كما حضرت عناصر الشرطة بالمستشفى وأنجزت محضرا في الحادث استنادا إلى أقوال الضحية.

وترجع أسباب هذا الاعتداء الخطير، بحسب أقوال المعتدى عليه، إلى كونه قام بإعداد تقرير حقوقي لفائدة إحدى الجمعيات الحقوقية التي ينتمي إليها حول عملية نهب للرمال بشاطئ العرائش، وثقه بفيديو سبق له نشره على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر عشرات الشاحنات وهي تنتقل ذهابا وإيابا من المدينة إلى شاطئها محملة بمئات الأطنان من الرمال، وهو ما وصفه في الشريط بأنه عملية نهب وسرقة لرمال البحر في وضح النهار.

وأوضح الضحية في شريط فيديو سجله من داخل المستشفى أنه قد تم استدراجه إلى المقهى بعدما تلقى اتصالا هاتفيا من طرف أحد الأشخاص من أجل الاتفاق حول تموين مناسبة عائلية انسجاما مع طبيعة عمله كممون حفلات، إلا أنه فوجئ بالاعتداء عليه بشكل وحشي.