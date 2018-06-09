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كُتّاب وآراء
تصوير سرقة رمال العرائش يتسبب في محاولة قتل
تعرض أحد المواطنين بمدينة العرائش داخل مقهى عمومي، مساء أمس الجمعة، لمحاولة اعتداء بالسلاح الأبيض، ولولا تدخل بعض الحضور لأسفر الاعتداء عن جريمة قتل بشعة؛ إذ تعرض الضحية لوابل من الضربات بالسكين في مختلف أنحاء جسده، بحسب شهادات متطابقة من مكان الحادث.
وقد حضرت سيارة الإسعاف بعين المكان من أجل نقل الضحية إلى مستشفى لالة مريم لتلقي العلاجات الضرورية، كما حضرت عناصر الشرطة بالمستشفى وأنجزت محضرا في الحادث استنادا إلى أقوال الضحية.
وترجع أسباب هذا الاعتداء الخطير، بحسب أقوال المعتدى عليه، إلى كونه قام بإعداد تقرير حقوقي لفائدة إحدى الجمعيات الحقوقية التي ينتمي إليها حول عملية نهب للرمال بشاطئ العرائش، وثقه بفيديو سبق له نشره على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر عشرات الشاحنات وهي تنتقل ذهابا وإيابا من المدينة إلى شاطئها محملة بمئات الأطنان من الرمال، وهو ما وصفه في الشريط بأنه عملية نهب وسرقة لرمال البحر في وضح النهار.
وأوضح الضحية في شريط فيديو سجله من داخل المستشفى أنه قد تم استدراجه إلى المقهى بعدما تلقى اتصالا هاتفيا من طرف أحد الأشخاص من أجل الاتفاق حول تموين مناسبة عائلية انسجاما مع طبيعة عمله كممون حفلات، إلا أنه فوجئ بالاعتداء عليه بشكل وحشي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
حسبب الله و نعم الوكيل في هاد البلاد و هاد السكان.
la decision est la votre
الناس تتقاتل من اجل التراب كاذ التراب ان يصير ذهبا كيس من الرمل متله متل كيس من الدقيق الجهل والجشع والحمد لله المغرب كله رمال 3000 كلم من شواطيء كلها رمال اغلب المدن الجنوبيۃ كلها رمال لكن جوف ابن ادم لن يملاه الاالتراب بسبب الطمع والحسد والجشع وامراض القلوب من اراد الرمال فلياخد فان الصحراء المغربيۃ فيها كثبان من الرمال