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الرئيسية | حوادث | تصوير سرقة رمال العرائش يتسبب في محاولة قتل

تصوير سرقة رمال العرائش يتسبب في محاولة قتل

تصوير سرقة رمال العرائش يتسبب في محاولة قتل
هسبريس من العرائش
السبت 09 يونيو 2018 - 18:44

تعرض أحد المواطنين بمدينة العرائش داخل مقهى عمومي، مساء أمس الجمعة، لمحاولة اعتداء بالسلاح الأبيض، ولولا تدخل بعض الحضور لأسفر الاعتداء عن جريمة قتل بشعة؛ إذ تعرض الضحية لوابل من الضربات بالسكين في مختلف أنحاء جسده، بحسب شهادات متطابقة من مكان الحادث.

وقد حضرت سيارة الإسعاف بعين المكان من أجل نقل الضحية إلى مستشفى لالة مريم لتلقي العلاجات الضرورية، كما حضرت عناصر الشرطة بالمستشفى وأنجزت محضرا في الحادث استنادا إلى أقوال الضحية.

وترجع أسباب هذا الاعتداء الخطير، بحسب أقوال المعتدى عليه، إلى كونه قام بإعداد تقرير حقوقي لفائدة إحدى الجمعيات الحقوقية التي ينتمي إليها حول عملية نهب للرمال بشاطئ العرائش، وثقه بفيديو سبق له نشره على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر عشرات الشاحنات وهي تنتقل ذهابا وإيابا من المدينة إلى شاطئها محملة بمئات الأطنان من الرمال، وهو ما وصفه في الشريط بأنه عملية نهب وسرقة لرمال البحر في وضح النهار.

وأوضح الضحية في شريط فيديو سجله من داخل المستشفى أنه قد تم استدراجه إلى المقهى بعدما تلقى اتصالا هاتفيا من طرف أحد الأشخاص من أجل الاتفاق حول تموين مناسبة عائلية انسجاما مع طبيعة عمله كممون حفلات، إلا أنه فوجئ بالاعتداء عليه بشكل وحشي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - chafara السبت 09 يونيو 2018 - 19:04
اين هو المخزن اين هم البوليس اين هما المواطنون الاحرار. الراجل تياكل العصى بالسكين و عباد الله تنضر.
حسبب الله و نعم الوكيل في هاد البلاد و هاد السكان.
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28
2 - Yassine السبت 09 يونيو 2018 - 19:05
la mafia frappe encore ! soit on est dans un pays qui respecte la loi soit on est dans une jungle

la decision est la votre
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10
3 - khaledtop السبت 09 يونيو 2018 - 19:07
لاحولۃ ولاقوۃ الابالله
الناس تتقاتل من اجل التراب كاذ التراب ان يصير ذهبا كيس من الرمل متله متل كيس من الدقيق الجهل والجشع والحمد لله المغرب كله رمال 3000 كلم من شواطيء كلها رمال اغلب المدن الجنوبيۃ كلها رمال لكن جوف ابن ادم لن يملاه الاالتراب بسبب الطمع والحسد والجشع وامراض القلوب من اراد الرمال فلياخد فان الصحراء المغربيۃ فيها كثبان من الرمال
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