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الرئيسية | حوادث | تصوير أفلام إباحية يجر مغربيا إلى قضاء مراكش

تصوير أفلام إباحية يجر مغربيا إلى قضاء مراكش

تصوير أفلام إباحية يجر مغربيا إلى قضاء مراكش
هسبريس من مراكش
السبت 09 يونيو 2018 - 15:49

تشرع غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، خلال جلستها المقررة يوم الخميس 14 يونيو الجاري، في محاكمة مهاجر مغربي يحمل الجنسية الأمريكية، بعد متابعته من أجل تتهم تتعلق باغتصاب قاصرات بجماعة امزوضة بإقليم شيشاوة.

وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها أحال المتهم، المنحدر من دوار الغريبي بمزوضة، على قاضي التحقيق لإخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق في قضية هتك عرض قاصرات وتصوير أفلام إباحية لهن داخل غرفة مجهزة بأحدث تقنيات ومعدات التصوير بمحل سكنه، وأسفر التحقيق عن أدلة كافية لارتكاب المتهم للأفعال المنسوبة إليه.

وتعود تفاصيل هذه القضية، بحسب مصادر هسبريس، إلى يوم 14 مارس الماضي، عندما تمكنت عناصر الضابطة القضائية لدرك مجاط من اعتقال مهاجر مغربي بالديار الأمريكية، جراء تورطه في هتك عرض قاصرتين بإحدى دواوير جماعة مزوضة، وتوثيق تفاصيل ممارسة الجنس معهما بواسطة كاميرا فيديو، بعد توصل مصالح الدرك الملكي لمجاط بقرص مدمج يتضمن مشاهد حميمية مخلة بالآداب العامة للمهاجر المغربي في غرفة نوم بمعية القاصرتين، كل واحدة منهما على انفراد، إلى جانب شاشة تلفاز عملاقة خصصها لمشاهدة الأفلام الإباحية وترجمة الوضعيات الجنسية المشاهدة إلى ممارسة مباشرة مع القاصرتين بمحض إرادتهما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - reda السبت 09 يونيو 2018 - 16:04
Such garbage people who destroy Moroccan reputation, it's a serious crime in the US , he would be somebody's bi.ch for a while if he was here in the states, I hope Moroccan government punishes him so he would be a good exemple for future animal Predator.
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2 - NOUMRI السبت 09 يونيو 2018 - 16:04
يجب تسليمه للسلطات الأمريكة لمحاكمته في التهم المنسوبة إليه بجميع الأدلة لأن القانون الأمريكي صارم في قضايا الإغتصاب و خاصة إغتصاب الأطفال اما هنا فالحكم أعتقد لن يتجاوز العشر سنوات و ربما أقل و بعدها سيخرج بالعفو
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3 - اين التربية؟ السبت 09 يونيو 2018 - 16:13
"بمحض إرادتهما"!! اودي حتى التربية ما بقاتش. الجاني و المجني عليهما كلهم خاصهم إعادة التربية
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4 - Sami السبت 09 يونيو 2018 - 16:21
Le Grand Manitou qui permet le tourism sexuel au maroc,doit etre en prison aussi si pas la guillotine
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