البحرية الملكية تنقذ 472 مرشحا للهجرة السرية

هسبريس - و.م.ع

أفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، اليوم السبت، بأن البحرية الملكية تمكنت من إنقاذ ما مجموعه 472 مهاجرا سريا، ليلة الجمعة- السبت بالواجهتين المتوسطية والأطلسية.

وذكر البلاغ أن "البحرية الملكية قدمت المساعدة بالواجهتين المتوسطية والأطلسية، ليلة 08 يونيو 2018، لعدد من القوارب التي كانت تواجه صعوبات، مما مكن من إنقاذ 472 مرشحا للهجرة السرية، من بينهم 28 امرأة و27 قاصرا وثلاثة رضع".

وأضاف المصدر ذاته أن "مجموع المهاجرين وآليات الإبحار المستعملة أعيدوا سالمين إلى الميناء".