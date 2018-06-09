توقيف 128 مهاجرا إفريقيا جنوب مدينة الداخلة

هسبريس من الداخلة

تمكنت المصالح الأمنية من توقيف مجموعة من المهاجرين السريين الأفارقة بسواحل إقليم "امهيريز"، حوالي 300 كيلومتر جنوب مدينة الداخلة.

وحسب مصادر هسبريس فإن نحو 128 من المرشحين للهجرة السرية تقريبا، وينتمون إلى بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، جرى توقيفهم بعرض البحر وهم على متن قارب من الحجم الكبير.

وتم نقل المهاجرين الأفارقة على متن ثلاث حافلات إلى مدينة الداخلة، قصد مباشرة الإجراءات المعمول بها، وإعادتهم إلى بلدان إقامتهم.