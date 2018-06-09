جرائم نشل تحرم أربعينيا من الحرية بخريبكة

هسبريس من خريبكة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة الأمن الإقليمي بخريبكة، تفاعلا مع شكايات توصلت بها من ضحايا عمليات سرقة، من توقيف شخص على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتعدد السرقات عن طريق النشل.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن المشتبه فيه يبلغ من العمر 40 سنة، وكان يترصد المارة من أجل سرقة الحافظات اليدوية والهواتف النقالة، ويعمل على بيعها بالأسواق القروية المجاورة لمدينة خريبكة.

وأضافت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه من ذوي السوابق القضائية في مجال الاتجار بمسكر ماء الحياة والسرقات، وقد أمرت النيابة العامة بوضعه رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشرافها.