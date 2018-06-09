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الرئيسية | حوادث | جرائم نشل تحرم أربعينيا من الحرية بخريبكة

جرائم نشل تحرم أربعينيا من الحرية بخريبكة

جرائم نشل تحرم أربعينيا من الحرية بخريبكة
هسبريس من خريبكة
السبت 09 يونيو 2018 - 23:10

تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة الأمن الإقليمي بخريبكة، تفاعلا مع شكايات توصلت بها من ضحايا عمليات سرقة، من توقيف شخص على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتعدد السرقات عن طريق النشل.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن المشتبه فيه يبلغ من العمر 40 سنة، وكان يترصد المارة من أجل سرقة الحافظات اليدوية والهواتف النقالة، ويعمل على بيعها بالأسواق القروية المجاورة لمدينة خريبكة.

وأضافت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه من ذوي السوابق القضائية في مجال الاتجار بمسكر ماء الحياة والسرقات، وقد أمرت النيابة العامة بوضعه رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشرافها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مواطن السبت 09 يونيو 2018 - 23:51
لماذا لا يتم القبض على النشالون الكبار....يا للمهزلة
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2 - مواطن الأحد 10 يونيو 2018 - 00:18
هذه هي عدالة المغرب يحاكم الصغار اما كبار اللصوص فهم محميون بالقانون
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3 - نسرين الأحد 10 يونيو 2018 - 00:42
الى المعلق رقم 1و2 قلتم لما لا يحاكم الكبار ويحاكمو اللصوص الصغار فقط واش عاجبكم هذا الحال الي وصلنا ليه كريساج بالسكاكين والقتل والاغتصاب والهتك والضرب وكل الجرائم الإرهابية للمواطن أليس هذا كافي لكي يستحقو متل هذو المجرمين أقصى أقصى العقوبات ؟؟؟لقد وصل السيل الزبى من قطاع الطرق اعتوو في الارض فسادا ...ياأخي نحن نتمنى لمثل هذو المجرمين الإعدام لانهم يستحقو ونتمنى من القضاء المغربي ان ينقي البلاد من هدو المجرمين
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