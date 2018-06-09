24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
09/06/2018
الأيام القادمة
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:25
|05:13
|12:32
|16:12
|19:42
|21:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
- الطائرات الورقية تكبد إسرائيل خسائر زراعية
- نقابات أمنية تونسية تثمن إقالة وزير الداخلية
- توقيف مجلس جهة كلميم - وادنون بين الشرعية والمشروعية
- مصير حكومة العثماني .. من وجهة نظر دستورية
- ملتمس الرقابة بات ضرورة سياسية
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
إسبانيا تعترض قوارب هجرة قبل بلوغ سواحلها
السبت 09 يونيو 2018 - 22:08
تمكنت سلطات الإنقاذ البحري، اليوم السبت، من إنقاذ أكثر من 230 مهاجرا خلال عمليات مختلفة قبالة سواحل جنوب البلاد، وتم خلالها أيضا اعتراض 6 قوارب.
ووفقا لمصادر من الجهاز نفسها فإن البحث ما زال جاريا عن قارب سابع، من المحتمل أن يكونه باقيا في المياه المتوسطية.
وتمكنت السلطات، في وقت سابق، من إنقاذ 101 شخصا كانوا على متن 3 قوارب بالقرب من جزيرة "البوران"، جنوب غربي البحر الأبيض المتوسط، بعدما وصلها تحذيرا بخروج قاربين منهما صباح اليوم، وآخر من طائرة خدمة مراقبة الموانئ.
كما أنقذت القوات البحرية قاربا صغيرا على متنه 46 شخصا من منطقة جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، كانوا في طريقهم لشواطئ مدينة قادش الإسبانية.