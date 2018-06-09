إسبانيا تعترض قوارب هجرة قبل بلوغ سواحلها

هسبريس ـ مُتابعة

تمكنت سلطات الإنقاذ البحري، اليوم السبت، من إنقاذ أكثر من 230 مهاجرا خلال عمليات مختلفة قبالة سواحل جنوب البلاد، وتم خلالها أيضا اعتراض 6 قوارب.

ووفقا لمصادر من الجهاز نفسها فإن البحث ما زال جاريا عن قارب سابع، من المحتمل أن يكونه باقيا في المياه المتوسطية.

وتمكنت السلطات، في وقت سابق، من إنقاذ 101 شخصا كانوا على متن 3 قوارب بالقرب من جزيرة "البوران"، جنوب غربي البحر الأبيض المتوسط، بعدما وصلها تحذيرا بخروج قاربين منهما صباح اليوم، وآخر من طائرة خدمة مراقبة الموانئ.

كما أنقذت القوات البحرية قاربا صغيرا على متنه 46 شخصا من منطقة جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، كانوا في طريقهم لشواطئ مدينة قادش الإسبانية.