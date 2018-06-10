تفكيك عصابة تسرق السيارات شمال المملكة

هسبريس من تطوان

شنت مصالح الأمن الوطني التابعة لولاية أمن تطوان، بتعاون مع عناصر الدرك الملكي بإقليم شفشاون، حملات تمشيطية واسعة بحثا عن حوالي 20 سيارة مسروقة من مناطق مختلفة بإقليم تطوان؛ وهي العملية التي مكنت من العثور على أربع سيارات من نوع "مرسيدس"، وتوقيف 3 أشخاص ينحدرون من دواوير مختلفة من دائرة باب برد، يشتبه في تورطهم في عمليات سرقة سيارات وبيع أجزائها.

ووفق مصادر هسبريس فإن تحرك عناصر الشرطة والدرك جاء بناء على إخبارية توصلت بها ولاية أمن تطوان من السلطة المحلية لقيادة تمروت، تفيد بتواجد سيارة مجهولة تخلى عنها سائقها بالقرب من المركز سالف الذكر، ليتم التنسيق مع النيابة العامة والدرك الملكي بباب برد للبحث في الموضوع.

وتبعا للمصادر ذاتها فإن العملية مكنت من العثور على أربع سيارات من نوع "ميرسديس"، وتوقيف 3 أشخاص يرجح انتماؤهم إلى شبكة مختصة في سرقة السيارات من تطوان وتزوير لوحاتها وتفكيكها وبيع أجزائها نواحي شفشاون.

وجرى إيداع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ فيما لازال البحث جاريا عن باقي أفراد العصابة.