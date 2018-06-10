24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2405:1212:3216:1219:4221:15
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. باسم الجنين في بطن أمه! (5.00)

  2. فيينا تبحث إمكانية استضافة قمة بوتين وترامب (5.00)

  3. الأمن الفرنسي يشن أضخم عملية اعتقال في صفوف "البوليساريو" (5.00)

  4. احتكار بث مباريات كأس العالم يثير تذمر المشاهدين المصريين (5.00)

  5. مبروكي: صمت المثقفين وراء ظاهرة "الأنبياء الجدد" بالمغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | تفكيك عصابة تسرق السيارات شمال المملكة

تفكيك عصابة تسرق السيارات شمال المملكة

تفكيك عصابة تسرق السيارات شمال المملكة
هسبريس من تطوان
الأحد 10 يونيو 2018 - 11:14

شنت مصالح الأمن الوطني التابعة لولاية أمن تطوان، بتعاون مع عناصر الدرك الملكي بإقليم شفشاون، حملات تمشيطية واسعة بحثا عن حوالي 20 سيارة مسروقة من مناطق مختلفة بإقليم تطوان؛ وهي العملية التي مكنت من العثور على أربع سيارات من نوع "مرسيدس"، وتوقيف 3 أشخاص ينحدرون من دواوير مختلفة من دائرة باب برد، يشتبه في تورطهم في عمليات سرقة سيارات وبيع أجزائها.

ووفق مصادر هسبريس فإن تحرك عناصر الشرطة والدرك جاء بناء على إخبارية توصلت بها ولاية أمن تطوان من السلطة المحلية لقيادة تمروت، تفيد بتواجد سيارة مجهولة تخلى عنها سائقها بالقرب من المركز سالف الذكر، ليتم التنسيق مع النيابة العامة والدرك الملكي بباب برد للبحث في الموضوع.

وتبعا للمصادر ذاتها فإن العملية مكنت من العثور على أربع سيارات من نوع "ميرسديس"، وتوقيف 3 أشخاص يرجح انتماؤهم إلى شبكة مختصة في سرقة السيارات من تطوان وتزوير لوحاتها وتفكيكها وبيع أجزائها نواحي شفشاون.

وجرى إيداع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ فيما لازال البحث جاريا عن باقي أفراد العصابة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.