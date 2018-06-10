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الرئيسية | حوادث | العثور على امرأة معلقة بحبل ضواحي شفشاون

العثور على امرأة معلقة بحبل ضواحي شفشاون

العثور على امرأة معلقة بحبل ضواحي شفشاون
هسبريس من شفشاون
الأحد 10 يونيو 2018 - 00:05

أقدمت امرأة على وضع حد لحياتها شنقا بمنزل أسرتها الواقع بمركز باب برد، في إقليم شفشاون.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن المعنية بالأمر، التي كانت تعاني اضطرابات نفسية، عثر على جثتها معلقة في ظروف غامضة.

وأضافت المصار ذاتها أنه تم إخطار السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي، التي حلت بمكان الحادث لفتح تحقيق في الواقعة وجمع المعلومات والقرائن التي ستفيد في البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة.

وقد تم إيداع الجثة بمستودع الأموات في مدينة شفشاون، مع انتظار التقرير الطبي لتحديد أسباب وظروف الوفاة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ayoub الأحد 10 يونيو 2018 - 00:20
بغيت نعرف شنو هو دور الحكومة فالجانب الروحي و الاخلاقي للمجتمع .. عطيونا احصائيات على عدد الانتحارات و احصائيات على حالات ااطلاق و الله حتى نجلسو نبكيو على واحوال هاد الامة فين وصلات
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8
2 - مثلث برمودا الأحد 10 يونيو 2018 - 00:26
مرة اخرى شفشاون سطات برشيد وزان مثلث برمودا للانتحارات المرجو التدخل فالخيل تسقط تباعا
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7
3 - ولد شفشاون الأحد 10 يونيو 2018 - 00:30
لا شي حاجة وراء اقليم شفشاون يجب معرفة دواعي الانتحار انالله وانااليه راجعون
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4 - tornadogut الأحد 10 يونيو 2018 - 00:39
ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما
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