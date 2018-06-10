العثور على امرأة معلقة بحبل ضواحي شفشاون

هسبريس من شفشاون

أقدمت امرأة على وضع حد لحياتها شنقا بمنزل أسرتها الواقع بمركز باب برد، في إقليم شفشاون.

وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن المعنية بالأمر، التي كانت تعاني اضطرابات نفسية، عثر على جثتها معلقة في ظروف غامضة.

وأضافت المصار ذاتها أنه تم إخطار السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي، التي حلت بمكان الحادث لفتح تحقيق في الواقعة وجمع المعلومات والقرائن التي ستفيد في البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة.

وقد تم إيداع الجثة بمستودع الأموات في مدينة شفشاون، مع انتظار التقرير الطبي لتحديد أسباب وظروف الوفاة.