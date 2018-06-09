"نزاع زراعي" يزهق روحا ضواحي ابن أحمد

إبراهيم الحافظون من سطات

فارق شخص في عقده الخامس الحياة، مساء اليوم السبت، متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها نتيجة تعرضه لضربة من غريمه بواسطة حجر، بسبب نزاع وقع بين عدّة أشخاص بدوار لغزاونة بجماعة سيدي عبد الكريم، التابعة لدائرة ابن أحمد في إقليم سطات.

وحسب مصادر هسبريس، فإن خلافا نشب بين الضحية، وهو متزوج وله أبناء، وأشخاص آخرين بـ"دوار لغزاونة" حول أحقية حصاد محصول، سرعان ما تطوّر إلى صراع استعملت فيه العصي والحجارة، وأدى إلى مصرع الضحية.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث استدعى حضور ممثل عن السلطات المحلية، وعناصر الدرك الملكي، التابعة للمركز الترابي ابن أحمد سرية سطات، حيث تمت معاينة جثة الهالك، ونقلها عبر سيارة إسعاف نحو مستودع الأموات من أجل تشريحها.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن عناصر الدرك الملكي تمكّنت من اعتقال أكثر من شخصين، إلى حدود الآن، في انتظار إيقاف آخرين للاستماع إليهم بخصوص علاقتهم بالجريمة، وتحديد المسؤوليات الجنائية، تنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك باستئنافية سطات.