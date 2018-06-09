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الرئيسية | حوادث | "نزاع زراعي" يزهق روحا ضواحي ابن أحمد

"نزاع زراعي" يزهق روحا ضواحي ابن أحمد

"نزاع زراعي" يزهق روحا ضواحي ابن أحمد
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 09 يونيو 2018 - 22:59

فارق شخص في عقده الخامس الحياة، مساء اليوم السبت، متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها نتيجة تعرضه لضربة من غريمه بواسطة حجر، بسبب نزاع وقع بين عدّة أشخاص بدوار لغزاونة بجماعة سيدي عبد الكريم، التابعة لدائرة ابن أحمد في إقليم سطات.

وحسب مصادر هسبريس، فإن خلافا نشب بين الضحية، وهو متزوج وله أبناء، وأشخاص آخرين بـ"دوار لغزاونة" حول أحقية حصاد محصول، سرعان ما تطوّر إلى صراع استعملت فيه العصي والحجارة، وأدى إلى مصرع الضحية.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث استدعى حضور ممثل عن السلطات المحلية، وعناصر الدرك الملكي، التابعة للمركز الترابي ابن أحمد سرية سطات، حيث تمت معاينة جثة الهالك، ونقلها عبر سيارة إسعاف نحو مستودع الأموات من أجل تشريحها.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن عناصر الدرك الملكي تمكّنت من اعتقال أكثر من شخصين، إلى حدود الآن، في انتظار إيقاف آخرين للاستماع إليهم بخصوص علاقتهم بالجريمة، وتحديد المسؤوليات الجنائية، تنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك باستئنافية سطات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Younes-Painter السبت 09 يونيو 2018 - 23:30
نعيش في مجتمع سيكوباتي و مريض جدا حيث تزهق فيه الارواح بسبب امور تافهة. الشيطان الحقيقي اللذي يفوي الانسان هي النفس الامارة بالسوء و معها شياطين الانس اللذين يدورون بالقرب منها. اما داك شي ديال ترمضينة و لا شعبان غير كلام.
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36
2 - keroñ السبت 09 يونيو 2018 - 23:37
هاد الناس شبعو خبز وبغاو يخسرولنا البلاد تيسحبو عندنا قانون الغابة لهدا نطلب من العدالة معاقبته أشد العقاب كي نعيش في امان
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11
3 - abdo السبت 09 يونيو 2018 - 23:54
لاحولة ولاقوة إله بالله العلي العظيم
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11
4 - زكرياء منجد الأحد 10 يونيو 2018 - 00:01
رغم التساقطات المطرية الجيدة والموسم الفلاحي الذي يبشر بالخير و 99 مليون قنطار من محصول القمح لهذا العام تكون هناك بعض الخلافات بين الأخواين أو العائلة بسبب محصول الزراعي ما يؤدي للوفاة مع كامل الأسف
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6
5 - لحاج الأحد 10 يونيو 2018 - 00:09
الى كلاك شي حد فرزقك عتابرها صدقة. راه دايزة شرعا. ماديروش على هداك لي خبزة دها لواد اوشافيها اوهيا تبعد مالقى ما يدير اوهوا اكوليها سيري صدقة على الولدين. رحم الله الشهيد الى مات على رزقو ولكن كاين حلول اخرى عقلانية خدمو شويا المخزن.
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0
6 - محمد من وجدة الأحد 10 يونيو 2018 - 00:16
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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