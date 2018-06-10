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الرئيسية | حوادث | ترويج المخدرات يورّط 28 شخصا في خريبكة

ترويج المخدرات يورّط 28 شخصا في خريبكة

ترويج المخدرات يورّط 28 شخصا في خريبكة
هسبريس من خريبكة
الأحد 10 يونيو 2018 - 08:43

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة الأمن الإقليمي بخريبكة، منذ بداية شهر رمضان، من اعتقال مجموعة من الأشخاص المشتبه في تورّطهم في قضايا تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية وترويجها.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن عدد الموقوفين بلغ، إلى حدود الساعة، 28 شخصا، أغلبهم من ذوي السوابق القضائية في مجال الاتجار بالمخدرات.

وأضافت المصادر ذاتها أن عمليات التفتيش أسفرت عن حجز كمية من المخدرات، تمثّلت أساسا في 2347 غراما من مخدر الشيرا، و645 غراما من سنابل القنب الهندي، و400 غرام من التبغ المجفف، و38 قرصا مهلوسا.

وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تقديمهم ومتابعتهم، كل بحسب المنسوب إليه.

وأشارت مصادر الجريدة إلى أن "العمليات الأمنية المذكورة جاءت في سياق محاربة الاتجار في مختلف أنواع المخدرات التي تعرف تزايدا ملحوظا في شهر رمضان".

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