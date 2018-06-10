24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:24
|05:12
|12:32
|16:12
|19:42
|21:15
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- قصبات وقصور ورزازات تمزج بين عبق التاريخ وتراث العمران
- ملتمس الرقابة بات ضرورة سياسية
- باسم الجنين في بطن أمه!
- الاتحاد الإفريقي يناقش ملف الصحراء من موريتانيا
- كازان .. مدينة التعايش السلمي حيث يصافح الإسلام المسيحية
الأمن الفرنسي يشن أضخم عملية اعتقال في صفوف "البوليساريو" (5.00)
احتكار بث مباريات كأس العالم يثير تذمر المشاهدين المصريين (5.00)
- المنتخب الوطني يختتم استعداداته للمونديال بثلاثية أمام إستونيا - (81)
- محطات الوقود تُطالب الحكومة برفع هامش الربح بعد تسقيف الأسعار - (78)
- نقابة تشكو انتشار "بيم" التركية وتجارة الرصيف إلى العثماني - (62)
- رونار: "أسود الأطلس" مستعدون لنهائيات المونديال بدنيا وذهنيا - (58)
- الأمن الفرنسي يشن أضخم عملية اعتقال في صفوف "البوليساريو" - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
دراجة نارية تصرع شابا وتعطب شخصين بورزازات
تسبب انقلاب دراجة نارية على مستوى قنطرة وادي ورزازات، ليلة السبت، في وفاة شاب في مقتبل العمر، وإصابة شخص آخر بجروح وصفت بالخطيرة، ما تطلب نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي سيدي حساين بورزازات، قصد تلقي الإسعافات الضرورية.
وحسب مصادر هسبريس من مكان الحادث، فإن الضحية "ح.ق" لقي مصرعه في الحين إثر انقلاب الدراجة النارية التي كان يركبها، فيما أصيب شاب ثان بجروح خطيرة، إضافة إلى إصابة أحد الراجلين بجروح طفيفة بفعل اصطدام الدراجة النارية بالرصيف.
وفي الوقت الذي أحيلت جثة الهالك على مستودع الأموات بمستشفى بوكافر، من أجل إخضاعها للتشريح أو المعاينة الطبية تبعا لتعليمات النيابة العامة بابتدائية ورزازات، جرى وضع الجريحيْن تحت العناية الطبية، فيما سارعت عناصر الشرطة القضائية إلى فتح تحقيق في النازلة، قصد تحديد ظروف وملابسات وقوعها.