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الرئيسية | حوادث | دراجة نارية تصرع شابا وتعطب شخصين بورزازات

دراجة نارية تصرع شابا وتعطب شخصين بورزازات

دراجة نارية تصرع شابا وتعطب شخصين بورزازات
محمد ايت حساين
الأحد 10 يونيو 2018 - 07:34

تسبب انقلاب دراجة نارية على مستوى قنطرة وادي ورزازات، ليلة السبت، في وفاة شاب في مقتبل العمر، وإصابة شخص آخر بجروح وصفت بالخطيرة، ما تطلب نقله على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي سيدي حساين بورزازات، قصد تلقي الإسعافات الضرورية.

وحسب مصادر هسبريس من مكان الحادث، فإن الضحية "ح.ق" لقي مصرعه في الحين إثر انقلاب الدراجة النارية التي كان يركبها، فيما أصيب شاب ثان بجروح خطيرة، إضافة إلى إصابة أحد الراجلين بجروح طفيفة بفعل اصطدام الدراجة النارية بالرصيف.

وفي الوقت الذي أحيلت جثة الهالك على مستودع الأموات بمستشفى بوكافر، من أجل إخضاعها للتشريح أو المعاينة الطبية تبعا لتعليمات النيابة العامة بابتدائية ورزازات، جرى وضع الجريحيْن تحت العناية الطبية، فيما سارعت عناصر الشرطة القضائية إلى فتح تحقيق في النازلة، قصد تحديد ظروف وملابسات وقوعها.

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