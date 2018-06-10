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كُتّاب وآراء
"الإفطار العلني" يقود الدرك لتفكيك عصابة ضواحي فاس
تمكنت عناصر الدرك الملكي لأولاد الطيب، ضواحي مدينة فاس، من توقيف خمسة أشخاص شبان، ضمنهم فتاتان، بتهمة الإفطار العلني في نهار رمضان، بعد أن تمت مباغتتهم، السبت، وهم بصدد الأكل والشرب وتدخين السجائر داخل سيارة خفيفة بمنطقة خلاء.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن عملية التفتيش التي باشرتها عناصر الدرك على الأشخاص الخمسة، الذين يوجد ضمنهم قاصر، أسفرت عن اكتشاف بحوزتهم عدة أسلحة بيضاء وعلب فارغة لأقراص الهلوسة ومبلغ مالي لا بأس به وهواتف نقالة من الجيل الجديد.
وقد بينت التحريات الأولية حول الموقوفين، الذين لا يتعدى أكبرهم سنا 21 سنة، أنهم يشكلون عصابة إجرامية نفذت سلسلة من الاعتداءات بمدينة فاس خلال الليلة السابقة ليوم توقيفهم، مكنتهم من سلب مبالغ مالية وهواتف نقالة ذكية من عدد من الضحايا.
وأوردت المصادر ذاتها أن المتهمين، الذين ينحدرون جميعا من حي مونفلوري بفاس، تم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث.
وفضلا عن حجز السيارة الخفيفة التي كانوا على متنها، فقد تم حجز الأسلحة البيضاء والمبلغ المالي والهواتف النقالة التي ضبطت بحوزتهم.