فتح بحث قضائي في قضية وفاة أستاذ باليوسفية

إبراهيم مغراوي

فتحت مصالح الدرك بمدينة اليوسفية، اليوم الأحد، بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات وفاة أستاذا لمادة الرياضيات بثانوية جابر ابن حيان التأهيلية باليوسفية.

واستمعت العناصر الأمنية لمجموعة من المدرسين والإداريين، الذين كانوا بداخل القاعة وجوارها، حيث كان الهالك يقوم قيد حياته بتصحيح أوراق المترشحين للامتحان الوطني للسنة الثانية بكالوريا، التي انتهت أخيرا.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الأستاذ المذكور، وهو في عقده الخامس، أغمي عليه أثناء أدائه لواجبه داخل أحد أقسام الثانوية المشار إليها؛ وهو ما خلّف صدمة كبيرة في أوساط زملائه والعاملين معه في المؤسسة التعليمية والأساتذة الحاضرين لعملية التصحيح، الذين عبّروا عن تأثرهم الكبير بمجرد علمهم بخبر وفاة الهالك، مستحضرين أخلاقه الحميدة والطيبوبة التي كان يتمتع بها.