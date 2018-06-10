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الرئيسية | حوادث | فتح بحث قضائي في قضية وفاة أستاذ باليوسفية

فتح بحث قضائي في قضية وفاة أستاذ باليوسفية

فتح بحث قضائي في قضية وفاة أستاذ باليوسفية
إبراهيم مغراوي
الأحد 10 يونيو 2018 - 22:30

فتحت مصالح الدرك بمدينة اليوسفية، اليوم الأحد، بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات وفاة أستاذا لمادة الرياضيات بثانوية جابر ابن حيان التأهيلية باليوسفية.

واستمعت العناصر الأمنية لمجموعة من المدرسين والإداريين، الذين كانوا بداخل القاعة وجوارها، حيث كان الهالك يقوم قيد حياته بتصحيح أوراق المترشحين للامتحان الوطني للسنة الثانية بكالوريا، التي انتهت أخيرا.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الأستاذ المذكور، وهو في عقده الخامس، أغمي عليه أثناء أدائه لواجبه داخل أحد أقسام الثانوية المشار إليها؛ وهو ما خلّف صدمة كبيرة في أوساط زملائه والعاملين معه في المؤسسة التعليمية والأساتذة الحاضرين لعملية التصحيح، الذين عبّروا عن تأثرهم الكبير بمجرد علمهم بخبر وفاة الهالك، مستحضرين أخلاقه الحميدة والطيبوبة التي كان يتمتع بها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - هشام كولميمة الأحد 10 يونيو 2018 - 22:42
إن لله و إنا إليه راجعون...كل نفس ذائقة الموت.الصبر و السلوان لاصدقاءه الأساتذة و لأبنائه.
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32
2 - أستاذ الإجتماعيات الأحد 10 يونيو 2018 - 22:49
تغمد الله الفقيد برحمته و أسكنه فسيح جنانه و ألهم عائلة الصغيرة و الكبيرة الصبر و السلوان.
لله ما أعطى و لله ما أخذ.
إنا لله و إنا إليه راجعون.
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20
3 - شاكر الأحد 10 يونيو 2018 - 22:49
الله يشمله برحمته الواسعة في هذه الأيام المباركة
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16
4 - أستاذة الأحد 10 يونيو 2018 - 22:50
لا حول ولا قوة إلا بالله
إنا لله وإنا إليه راجعون
شهيد الواجب الوطني والتربوي
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15
5 - تلمبوط الأحد 10 يونيو 2018 - 22:59
سنسمع مستقبلا الكثير من الأخبار بنفس العناوين. لانه ببساطة: الأستاذ يعاني الأمرين في هذا البلد .
رحمة الله عليه
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6 - cast away الأحد 10 يونيو 2018 - 23:00
ولماذا بحث قضائي ؟ السيد كان يأدي عمله وحضره الموت ؟؟؟
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4
7 - جميلة الأحد 10 يونيو 2018 - 23:10
رحم الله الفقيد أولا.
الى صاحب التعليق "تلمبوط" الأستاذ يعاني الأمرين في هذا البلد.
مع احترامي لرأيك لماذا لا نعكس الوضع و نعترف بالحقيقة و هي أن البلاد تعاني الأمرين من رجال التعليم.
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-30
8 - mostafa الأحد 10 يونيو 2018 - 23:10
انا لله وانا اليه راجعون رحمة الله عليه في هذه الايام المباركة انه شهيد الواجب التربوي عزائنا الى اسرته الصغيرة واسرته الكبيرة وهي المنضومة التربوية مع الصبر والسلوان
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7
9 - مواطن مغربي الأحد 10 يونيو 2018 - 23:15
بعد قليل سيبدأ التباكي و العويل و تنحاط من طبقة الاساتذة كما هي عادتهم في تحويل اي حادثة لمبكية من اجل النقود نحن نعاني و نحن نحفر طول اليوم في شمش و زرعنا زحل و حولنا تربة المريخ للمشتري و لا احد يتعب متلنا
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-38
10 - كاردينال الأحد 10 يونيو 2018 - 23:32
سبحان الله بعض التعليقات تعبر عن الحقد الدفين لبعض الأشخاص اتجاه رجال التعليم إلى كنتو باقين صغار الله يبليكم بهاد المهنة في هاد البلاد السعيدة حتى تعرفوا المعاناة اللي كيعانيو
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14
11 - النرويجي الأسمر الأحد 10 يونيو 2018 - 23:48
ردا على : 7 - جميلة و 9 - مواطن مغربي،
لا تكونا كالألات المبرمجة، تكرر ما برمجت عليه في أي وقت أو مكان، متى تم الضغط على الأزرار !
الدولة تريد تحميل رجال ونساء التعليم، مسوؤلية الجهل و العنف و الإجرام المنتشر في البلاد بفضل سياساتها الممنهجة لتفقير و تجهيل المجتمع المغربي، مبررة ذلك بأنه من يقوم بالتربية و التعليم، و نحن نعلم أن المعلم و الأستاذ كبلت أيديها و منعت من كل الأدوات و الإمكانيات التي قد تمكنه من أداء مهمته، و أنه الآن هو الحلقة الأضعف في العملية التعليمية التربوية.
لولا المعلم و الأستاذ لما إستطعتما كتابة كلمة واحدة من كلمات و عبارات الحقد التي تكرمتما بها، و لما إستطعتما حتى تشغيل هاتفيكما الذكيين.
إستفيقا، و لا تتبعا قطيع الكائنات المغربية التي لا تستخدم عقولها و لا تفكر، فإذا كانت الدولة المخزنية إستطاعت ترسيخ الحقد تجاه رجال التعليم و نسائه، فكونا على الأقل محايدين.
و المقال أصلا لا علاقة له بما تفوهتما به من حماقات، فالمقال عن أستاذ توفي أثناء تأديته لواجبه المهني !!!
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12 - ملاحظ الأحد 10 يونيو 2018 - 23:49
رحم الله الاستاذ نصير. استاذ نعم الاخلاق و الهدوء. اللهم اكرم نزله. اللهم لا تحرمنا اجره و لا تفتنا بعده.
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