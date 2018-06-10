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كُتّاب وآراء
فتح بحث قضائي في قضية وفاة أستاذ باليوسفية
فتحت مصالح الدرك بمدينة اليوسفية، اليوم الأحد، بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ظروف وملابسات وفاة أستاذا لمادة الرياضيات بثانوية جابر ابن حيان التأهيلية باليوسفية.
واستمعت العناصر الأمنية لمجموعة من المدرسين والإداريين، الذين كانوا بداخل القاعة وجوارها، حيث كان الهالك يقوم قيد حياته بتصحيح أوراق المترشحين للامتحان الوطني للسنة الثانية بكالوريا، التي انتهت أخيرا.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الأستاذ المذكور، وهو في عقده الخامس، أغمي عليه أثناء أدائه لواجبه داخل أحد أقسام الثانوية المشار إليها؛ وهو ما خلّف صدمة كبيرة في أوساط زملائه والعاملين معه في المؤسسة التعليمية والأساتذة الحاضرين لعملية التصحيح، الذين عبّروا عن تأثرهم الكبير بمجرد علمهم بخبر وفاة الهالك، مستحضرين أخلاقه الحميدة والطيبوبة التي كان يتمتع بها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
لله ما أعطى و لله ما أخذ.
إنا لله و إنا إليه راجعون.
إنا لله وإنا إليه راجعون
شهيد الواجب الوطني والتربوي
رحمة الله عليه
الى صاحب التعليق "تلمبوط" الأستاذ يعاني الأمرين في هذا البلد.
مع احترامي لرأيك لماذا لا نعكس الوضع و نعترف بالحقيقة و هي أن البلاد تعاني الأمرين من رجال التعليم.
لا تكونا كالألات المبرمجة، تكرر ما برمجت عليه في أي وقت أو مكان، متى تم الضغط على الأزرار !
الدولة تريد تحميل رجال ونساء التعليم، مسوؤلية الجهل و العنف و الإجرام المنتشر في البلاد بفضل سياساتها الممنهجة لتفقير و تجهيل المجتمع المغربي، مبررة ذلك بأنه من يقوم بالتربية و التعليم، و نحن نعلم أن المعلم و الأستاذ كبلت أيديها و منعت من كل الأدوات و الإمكانيات التي قد تمكنه من أداء مهمته، و أنه الآن هو الحلقة الأضعف في العملية التعليمية التربوية.
لولا المعلم و الأستاذ لما إستطعتما كتابة كلمة واحدة من كلمات و عبارات الحقد التي تكرمتما بها، و لما إستطعتما حتى تشغيل هاتفيكما الذكيين.
إستفيقا، و لا تتبعا قطيع الكائنات المغربية التي لا تستخدم عقولها و لا تفكر، فإذا كانت الدولة المخزنية إستطاعت ترسيخ الحقد تجاه رجال التعليم و نسائه، فكونا على الأقل محايدين.
و المقال أصلا لا علاقة له بما تفوهتما به من حماقات، فالمقال عن أستاذ توفي أثناء تأديته لواجبه المهني !!!