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كُتّاب وآراء
الأمن يوقف متورّطين في النصب والتزوير بتيفلت
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمفوضية أمن تيفلت، يوم أمس، من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال والتزوير واستعماله.
وأوضحت مصادر الجريدة أن إيقاف المشتبه فيه الأول جرى بعد أن تقدم بشكاية حول تعرض سيارته النفعية التي اقنتاها بالمصارفة للسرقة، قبل أن يتبين من خلال الأبحاث أنه عمل على بيعها بدون وثائق، مقابل تقديم تصريح كاذب بالسرقة، قصد الاستفادة من التأمين على جميع الأخطار الذي سبق له الاكتتاب في خدماته.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأبحاث والتحريات مكنت أيضا من إيقاف اثنين من شركائه، الذين تبين أنهم ينشطون في اقتناء سيارات جديدة، قبل بيعهما بالطريقة نفسها والاستفادة من إجراءات التأمين، حيث ضبطت بحوزتهما وثائق خاصة بسيارتين تم تصريفهما بالطريقة نفسها.
وجرى الاحتفاظ بالموقوفين تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ فيما أشارت مصادر الجريدة إلى أن الأبحاث متواصلة، لتحديد باقي المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.