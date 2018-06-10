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الرئيسية | حوادث | خيانة زوجية تجرّ شرطيا وامرأة إلى قضاء ورزازات

خيانة زوجية تجرّ شرطيا وامرأة إلى قضاء ورزازات

خيانة زوجية تجرّ شرطيا وامرأة إلى قضاء ورزازات
هسبريس من الرباط
الأحد 10 يونيو 2018 - 23:45

فتحت مصالح الأمن الجهوي بورزازات، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة مع موظف شرطة وامرأة متزوجة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالخيانة الزوجية.

وأوضحت مصادر الجريدة أن عناصر الأمن أوقفت موظف شرطة متزوجا، بصحبة امرأة على متن سيارته الخاصة بالقرب من المحطة الطرقية بالمدينة، بناء على شكاية تقدم بها زوج المرأة المرافقة للشرطي المذكور، حيث جرى إخضاعهما للبحث من أجل تحديد طبيعة العلاقة التي تجمعهما.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح المختصة احتفظت بالموقوفيْن رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ فيما عملت المديرية العامة للأمن الوطني على فتح ملف تأديبي في مواجهة الشرطي، في انتظار نتائج المسطرة القضائية الجارية في حقه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - تازي حر الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:01
الفقيه لي كنتسناو براكتو دخل الجامع ببلغتو
عندي سؤال
الانسان ليكيخون علاش تزوج اصلا!!!
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79
2 - حميد الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:03
بما انه شرطي فالجميع سيطالب بمتابعته اما بوعشرين فتهمة ملفقة
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-29
3 - راصد الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:10
ولماذا إدارته تعاقبه على شئ غير متبث أصلا ياك الخيانة الزوجية كتعني ممارسة الجنس.
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31
4 - skiso الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:15
لك الله السي الحموشي ،كلنا نفتخر بمجهوداتك
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8
5 - زمان تطوان الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:21
تواجد المعنيين في القضية بشأن الخيانة الزوجية معا على مثن السيارة وضبطهما لا يعد حالة التلبس كما أنه في حالة عدم الاعتراف بالعلاقة الجنسية من طرفهما أو من طرف المراة المتزوجة على الأقل فالقضية تعد خالية من شروط الخيانة الزوجية وقد يتساءل القارىء وما العلاقة بينهما حتى يتواجدا معا في السيارة .... قد تكون المرأة داهية وتخلق حيلة ما لتتخلص من هذه المحنة... والأمثلة كثيرة في هذا الشأن..( التلبس بممارسة الجنس أو على وشك القيام به أو الإنتهاء منه. أو الإعتراف وهو سير الأدلة. حسبنا الله ونعم الوكيل.
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33
6 - خديجة الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:28
اللهم استرنا فوق الارض وارحمنا في بطن الارض ويوم البعث
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24
7 - مفاهم والو الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:29
سبحان الله لانه شرطي يجب الا يخطئ القانون سياخد مجراه وانتهى الامر .
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11
8 - ولد حميدو الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:35
ادا لم تكن خيانة زوجية فهل هي معاملة تجارية
فالزوج هو الدي احضر رجال الشرطة و الحل هو الطلاق بدون عراقيل مثل الحالات العادية
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19
9 - إلى تازي حر الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:42
كنأيدك أخي فالفكرة ديالك .حتى أنا داكشي لي مابغاش يتفهم ليا . لي مزوج علاش كيخون .ولا من لول اش داه يتزوج أويظلم الطرف الآخر . الله يعفو
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10
10 - Holako الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:59
الرسول الكريم فرض أربعة شهود عدول و أن يشاهدوا العملية الجنسية كالمرود في المكحلة حتى يثبت الزنا. و جماعة المنافقين و المتربصين بأعراض الناس يرون في وجود امرأة و رجل داخل سيارة دليل خيانة زوجية. وا فهم تسطا.
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