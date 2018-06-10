خيانة زوجية تجرّ شرطيا وامرأة إلى قضاء ورزازات

هسبريس من الرباط

فتحت مصالح الأمن الجهوي بورزازات، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة مع موظف شرطة وامرأة متزوجة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالخيانة الزوجية.

وأوضحت مصادر الجريدة أن عناصر الأمن أوقفت موظف شرطة متزوجا، بصحبة امرأة على متن سيارته الخاصة بالقرب من المحطة الطرقية بالمدينة، بناء على شكاية تقدم بها زوج المرأة المرافقة للشرطي المذكور، حيث جرى إخضاعهما للبحث من أجل تحديد طبيعة العلاقة التي تجمعهما.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح المختصة احتفظت بالموقوفيْن رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ فيما عملت المديرية العامة للأمن الوطني على فتح ملف تأديبي في مواجهة الشرطي، في انتظار نتائج المسطرة القضائية الجارية في حقه.