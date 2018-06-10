24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:24
|05:12
|12:32
|16:12
|19:43
|21:16
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- قصبات وقصور ورزازات تمزج بين عبق التاريخ وتراث العمران
- السعودية والإمارات والكويت يدعمون الأردن بـ 2.5 مليار دولار
- شهادة صادمة .. مغربية حامل تتعرض لاعتداء جنسي بإسبانيا
- زعيم الهوليغانز الروس: مونديال 2018 سيكون الأكثر أمانا
- "أسود الأطلس" تتحدى "مجموعة الموت" وتستعد للزئير في روسيا
الجابري نقابيا .. يفكك أدوار العمال ويكشف القطيعة مع بن الصديق (5.00)
التاريخ المحاصر ـ 25 ـ شهادة القائد الضابط محمد حمادي العزيز (5.00)
الريسوني ينتقد إسراف علماء في مدح الملك خلال "الدروس الحسنية" (5.00)
- مغاربة يتفقدون "متحف المحرقة" ويلتقون مسؤولين في الكنيسيت - (100)
- ألمانيا تعتزم منح صوتها للملف الأمريكي ضد "موروكو 2026" - (88)
- رسميا .. ملف المغرب لتنظيم المونديال يصل إلى التصويت النهائي - (77)
- مبروكي: صمت المثقفين وراء ظاهرة "الأنبياء الجدد" بالمغرب - (74)
- برلمانيون يطالبون برفع قيمة هبات الدولة للأحزاب إلى 50 مليونا - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
خيانة زوجية تجرّ شرطيا وامرأة إلى قضاء ورزازات
فتحت مصالح الأمن الجهوي بورزازات، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة مع موظف شرطة وامرأة متزوجة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالخيانة الزوجية.
وأوضحت مصادر الجريدة أن عناصر الأمن أوقفت موظف شرطة متزوجا، بصحبة امرأة على متن سيارته الخاصة بالقرب من المحطة الطرقية بالمدينة، بناء على شكاية تقدم بها زوج المرأة المرافقة للشرطي المذكور، حيث جرى إخضاعهما للبحث من أجل تحديد طبيعة العلاقة التي تجمعهما.
وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح المختصة احتفظت بالموقوفيْن رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ فيما عملت المديرية العامة للأمن الوطني على فتح ملف تأديبي في مواجهة الشرطي، في انتظار نتائج المسطرة القضائية الجارية في حقه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
عندي سؤال
الانسان ليكيخون علاش تزوج اصلا!!!
فالزوج هو الدي احضر رجال الشرطة و الحل هو الطلاق بدون عراقيل مثل الحالات العادية