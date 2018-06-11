عمليات سرقة بسيارة تستنفر الأمن بالمحمدية

هسبريس من المحمدية

فتحت المصالح الأمنية بمدينة المحمدية تحقيقا موسعا حول تنفيذ صاحب سيارة عمليات سرقة في واضحة النهار، ظهر في شريط فيديو وهو يقوم بذلك.

وتحركت المصالح الأمنية التابعة للمنطقة الإقليمية بالمحمدية، على إثر تداول شريط فيديو، يظهر صاحب سيارة من نوع "هيونداي" وهو يقوم بسرقة أموال من إحدى البائعات المتجولات التي تستعمل عربة مجرورة في حي المسيرة.

وظهر الشخص، الذي يرتدي لباسا محترما، وهو يقوم بتغيير ترقيم السيارة بشريط لاصق، قبل أن يقوم بالمناداة على البائعة المتجولة، حيث دخل في نقاش معها لم تظهر طبيعته.

وقد انتقلت البائعة صوب عربتها، حيث بدت وهي تقوم بإخراج أوراق نقدية منها، قبل أن تسلمها إلى سائق السيارة ذات الترقيم الجديد "دوبل في" عبر النافذة؛ غير أن المشتبه فيه، الذي كان يرتدي لباسا محترما وتظهر عليه علامات الوقار في شهر رمضان، بمجرد ما بدت له الطريق شبه فارغة من السيارات لاذ بالفرار؛ وهو ما كاد أن يتسبب في إصابات للبائعة، التي حاولت التمسك بالسيارة.

وأثار شريط الفيديو، المتداول بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالمحمدية، غضبا واسعا من تنامي حالات السرقات بهذه الطريقة. وطالب هؤلاء النشطاء بضرورة الإيقاف العاجل للمشتبه فيه الذي وثقته إحدى الكاميرات بالشارع، قبل أن يتضاعف عدد الذين يسقطون ضحية في يديه.