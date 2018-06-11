24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2405:1212:3216:1219:4321:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المقاطعة، كجزء من الثقافة الشعبية (5.00)

  2. الجابري نقابيا .. يفكك أدوار العمال ويكشف القطيعة مع بن الصديق (5.00)

  3. التاريخ المحاصر ـ 25 ـ شهادة القائد الضابط محمد حمادي العزيز (5.00)

  4. نشطاء وراء فرح أطفال يتحدون إعاقات في سطات (5.00)

  5. الريسوني ينتقد إسراف علماء في مدح الملك خلال "الدروس الحسنية" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | عمليات سرقة بسيارة تستنفر الأمن بالمحمدية

عمليات سرقة بسيارة تستنفر الأمن بالمحمدية

عمليات سرقة بسيارة تستنفر الأمن بالمحمدية
هسبريس من المحمدية
الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:05

فتحت المصالح الأمنية بمدينة المحمدية تحقيقا موسعا حول تنفيذ صاحب سيارة عمليات سرقة في واضحة النهار، ظهر في شريط فيديو وهو يقوم بذلك.

وتحركت المصالح الأمنية التابعة للمنطقة الإقليمية بالمحمدية، على إثر تداول شريط فيديو، يظهر صاحب سيارة من نوع "هيونداي" وهو يقوم بسرقة أموال من إحدى البائعات المتجولات التي تستعمل عربة مجرورة في حي المسيرة.

وظهر الشخص، الذي يرتدي لباسا محترما، وهو يقوم بتغيير ترقيم السيارة بشريط لاصق، قبل أن يقوم بالمناداة على البائعة المتجولة، حيث دخل في نقاش معها لم تظهر طبيعته.

وقد انتقلت البائعة صوب عربتها، حيث بدت وهي تقوم بإخراج أوراق نقدية منها، قبل أن تسلمها إلى سائق السيارة ذات الترقيم الجديد "دوبل في" عبر النافذة؛ غير أن المشتبه فيه، الذي كان يرتدي لباسا محترما وتظهر عليه علامات الوقار في شهر رمضان، بمجرد ما بدت له الطريق شبه فارغة من السيارات لاذ بالفرار؛ وهو ما كاد أن يتسبب في إصابات للبائعة، التي حاولت التمسك بالسيارة.

وأثار شريط الفيديو، المتداول بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالمحمدية، غضبا واسعا من تنامي حالات السرقات بهذه الطريقة. وطالب هؤلاء النشطاء بضرورة الإيقاف العاجل للمشتبه فيه الذي وثقته إحدى الكاميرات بالشارع، قبل أن يتضاعف عدد الذين يسقطون ضحية في يديه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - bassou الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:35
ياك ما السماوي عاود اودي هادشي بزاف والله لواحد ميتيق حتى فولادو اوا السيبة هدي مفهمنا ولو وقلا الجن براسو هدا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - عبد الرحمن الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:46
نتقدم بالشكر والتقدير والاحترام إلى رجال الأمن الوطني على التفاعل السريع مع بعض المنشورات وخصوصاً السرقات والشمكارة حاملين السيوف كما نطلب منهم استعمال السلاح الوظيفي عند الظرورة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
3 - الوطنية الاثنين 11 يونيو 2018 - 00:55
تعرض ابني لسرقة هاتفه النقال الذي كان به الجيبي س وقدر من المال وجاكيط غالية الثمن عبر سيارة كاط كاط حيث سجلت اخته التي كانت معه وزوجته الرقم تبعا السيارة بطريقة هلوودية اصيبا على اثرها بحادثة سير كادت تؤدي بحياتهم لم تتدخل الشرطة رغم حضورها لعبن المكان . ولكن بفضل الجيبي س عثر على السيارة ببن سليمان حيث ان الشرطة هناك قامت بواجبها مشكورة واحضرت ااجناة الثلاثة حيث نالا جزاءهما
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.