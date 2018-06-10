مصرع شاب أحرق جسده داخل "مرجان" بأكادير

إبراهيم مغراوي من مراكش

لفظ الشاب، الذي أضرم النار في جسده بالمركز التجاري "مرجان" في مدينة أكادير، اليوم الأحد، أنفاسه الأخيرة بمستشفى بمراكش، بعدما عجز الأطباء عن علاجه، إثر إصابته بحروق متفاوتة الخطورة في جسده، خاصة بالوجه والعنق والصدر والبطن واليدين.

وكان الشاب الراحل، وهو من ذوي السوابق العدلية، قد أضرم النار في جسده ببهو سوق ممتاز بعاصمة سوس، في محاولة انتقامية من إدارة المركز التجاري، مما خلف حالة من الذعر لدى المتسوقين ورجال الأمن الخاص والمستخدمين.

وتعود تفاصيل واقعة إضرام الشاب النار في جسده إلى يوم الأحد الماضي، حينما ضبط متلبسا بسرقة سلعة لا يتجاوز ثمنها 200 درهم من مركز تجاري بمدينة أكادير، ففرضت عليه الإدارة أداء 2000 درهم ذعيرة. وبعد أن غادر المركز التجاري عاد بقنينة تحتوي على مادة مشتعلة صبها على جسده، وأضرم النار فيه، بشكل فاجأ الأمن الخاص وأثار ذعر المتسوقين.