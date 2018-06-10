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الرئيسية | حوادث | مصرع شاب أحرق جسده داخل "مرجان" بأكادير

مصرع شاب أحرق جسده داخل "مرجان" بأكادير

مصرع شاب أحرق جسده داخل "مرجان" بأكادير
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 10 يونيو 2018 - 22:55

لفظ الشاب، الذي أضرم النار في جسده بالمركز التجاري "مرجان" في مدينة أكادير، اليوم الأحد، أنفاسه الأخيرة بمستشفى بمراكش، بعدما عجز الأطباء عن علاجه، إثر إصابته بحروق متفاوتة الخطورة في جسده، خاصة بالوجه والعنق والصدر والبطن واليدين.

وكان الشاب الراحل، وهو من ذوي السوابق العدلية، قد أضرم النار في جسده ببهو سوق ممتاز بعاصمة سوس، في محاولة انتقامية من إدارة المركز التجاري، مما خلف حالة من الذعر لدى المتسوقين ورجال الأمن الخاص والمستخدمين.

وتعود تفاصيل واقعة إضرام الشاب النار في جسده إلى يوم الأحد الماضي، حينما ضبط متلبسا بسرقة سلعة لا يتجاوز ثمنها 200 درهم من مركز تجاري بمدينة أكادير، ففرضت عليه الإدارة أداء 2000 درهم ذعيرة. وبعد أن غادر المركز التجاري عاد بقنينة تحتوي على مادة مشتعلة صبها على جسده، وأضرم النار فيه، بشكل فاجأ الأمن الخاص وأثار ذعر المتسوقين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - اكادبري الأحد 10 يونيو 2018 - 23:07
ان لله و ان اليه راجعون. سبحان اني كنت من الظالمين
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43
2 - Citizen الأحد 10 يونيو 2018 - 23:07
لا حول ولا قوة الا بالله العظيم...ان لله و ان اليه راجهون اللهم ارزق ذويه الصبر و السلوان و اغفر له ذنبه.
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44
3 - omar الأحد 10 يونيو 2018 - 23:11
لا حول ولا قوة إلا بالله. انا لله و انا اليه راجعون.
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32
4 - Hassan Sima الأحد 10 يونيو 2018 - 23:11
الله إرحمو مهـما گان مخطأ ليس من حقهـم مساومته دون اللجوء إلى التنازل القانوني المتعارف عليه في المحگمة
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12
5 - كريم الأحد 10 يونيو 2018 - 23:12
ليس من حق مرجان ان يفرضوا ذعيرة 2000 درهما فبذلك يساومون السارق او يمارسون السلطة و هذا امر غير قانوني
علر العائلة ان ترفع دعوى قضائية ضد الشركة و الشخص الذي طلب منه ان يؤدي 2000 درهم لانه هو سبب موته.
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26
6 - مواطن الأحد 10 يونيو 2018 - 23:13
ان لله وان اليه راجعون. كاد الفقر أن يكون كفرا.
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19
7 - مواطن كثر من وزير الأحد 10 يونيو 2018 - 23:14
غدا غادي ندير قانون جديد، لي داز حدا باب دارنا و ماقالش السلام عليكم، غادي يدفع غرامة 1000 درهم. السيبة هادي.
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-31
8 - موحا الأحد 10 يونيو 2018 - 23:16
اللهم أغفر له وتجاوز عنه ونطلب من الله في هدا الشهر العظيم أن يغير أحوال المغاربة وسلوك شبابنا واحفظهم من الانتحار
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19
9 - Hicham khouribga الأحد 10 يونيو 2018 - 23:17
في دولة يحكمها الاخوان لن تنتظر من الشعب الى ان يحرق نفسه لأنها دولة لا تنصت لهموم المواطن وتفعل المستحيل لأجل تعديبه زيادة الساعة الجاءرة اقوى دليل على تعديب الشعب على قبل فرنسا واروبا ...تعليم رديء وصحة اسوء وادارة متخلفة ومسؤولين كل همهم هو الزيادة في راوتبهم ومعاشاتهم واخر كفاح يخوضوه الزيادة في دعم الدولة للاحزاب التي ينتمون اليها والبقية تأتي
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-23
10 - جابها ف راسو الأحد 10 يونيو 2018 - 23:17
غير اللي دار شي يحرق راسو...ونسي ان الروح امانة من عند الله...الجهل و ما ادراك ما الجهل... نسأل الله الهداية ..و ان يكون عبرة لمن يعتبر...ها هو مات...و جابها ف راسو..مرجان تسد؟؟ دار افلاس؟؟ ماتو اللي خدامين فيه؟؟؟ دخل محكمة؟؟؟ لاااا
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31
11 - واحد الأحد 10 يونيو 2018 - 23:20
ألله إحفظ اوصافي عقلية مريضة ألله استر علينا أو رحمنا رحمة واسعة ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم
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13
12 - هشام ل الأحد 10 يونيو 2018 - 23:21
"وتعود تفاصيل واقعة إضرام الشاب النار في جسده إلى يوم الأحد الماضي، حينما ضبط متلبسا بسرقة سلعة لا يتجاوز ثمنها 200 درهم من مركز تجاري بمدينة أكادير، ففرضت عليه الإدارة أداء 2000 درهم "
من خول للإدارة فرض هذه الغرامة على الهالك ¡؟ كان حريا بها تقديمه للأمن يجب متابعة مسؤولي مرجان اكادير قضائيا إنا لله وإنا إليه راجعون.
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4
13 - tornadogut الأحد 10 يونيو 2018 - 23:21
السؤال المطروح هنا هل مرجان مأسسة عقابية لتقوم بتغريم هذا الشخص مبلغ مهم ليس لديه وبالتالي دفعه لاخبار ذويه لكي يأتوه بهذا المبلغ الذين ربما هم في امس الحاجة اليه مما يرجح انه خلق له ازمة نفسية حادة دفعته للقيام بما قام به هنا بالضبط يجب فتح تحقيق قضائي نزيه مع مأسسة مرجان التي لا يمكن ابعاد المسؤولية الغير المباشرة عما اتخدته من من اجراء والتطاول على صلاحيات زجرية ليست من اختصاصها بل من اختصاص القضاء الذي تبقى له حصريا صلاحيات اصدار العقوبات شكرا هسبريس
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11
14 - أستاذ الإجتماعيات الأحد 10 يونيو 2018 - 23:24
ما تتوقعون من مجتمع عمد المخزن، منذ عقود طويلة، على تفقيره و تجهيله، حتى أصبح العنف و الهمجية رجولة، و الإجرام ذكاء، و العري و الإنحلال تحضر، و الشذوذ الجنسي و الإدمان تحرر ... و لا شيء يعلو على المال
و الشكليات.
في مجتمع معطوب متخلف، كمجتمعنا المغربي، ستجد أعدادا كبيرة من الكائنات الشبيهة بالبشر، هشة كالزجاج و الخشب العفن، ممتلئة بثقوب عدم الثقة بالنفس و الحقد و الكراهية، كائنات لا تؤمن بإنسانيتها و لا بإنسانية الآخر، الحياة عندها رخيصة، كائنات لا تعرف معنى للكرامة و العزة، كائنات لا قدرة لها على مواجهة الحياة و متطلباتها..
كائنات من هذا النوع، تجدها مستعدة و بأعنف الطرق و أحقرها سلبك ممتلكاته أو حياتك أو عرضك، و إن فشلت في ذلك تعمد على إيذاء نفسها أو على قتل نفسها، و كأن الإنتحار بطولة !!!
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15
15 - زهير الأحد 10 يونيو 2018 - 23:31
لا حول ولا قوة إلا بالله. انا لله و انا اليه راجعون، الله يرحموا .. أما ما يتعلق بالذعيرة، جاري بها العمل في معظم دول العالم.
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6
16 - عبدالله الأحد 10 يونيو 2018 - 23:37
في الحقيقة كل من ثبتت في حقه السرقة يعاقب بالسجن و ليس الغرامة لا السوق الممتاز يسترجع المسروق
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2
17 - intidam الأحد 10 يونيو 2018 - 23:39
على 2000 درهم قتل راسو الفلوس تمشي وتجي اما الروح لن ترجع سبحان الله عندو القوة والعزيمة أن يشعل فجسده النار للانتحار هذا ليس حل المهم الله يرحمه ويغفر له واتمنى الهداية للجميع
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3
18 - توفيق الأحد 10 يونيو 2018 - 23:39
توفي هذا الشاب متأثرا بحروقه بعد إضرام النار في جسده فاللهم اغفر له وارحمه وتتبعا لواقعة السرقة التي كانت عبارة عن منشار قيمته 200 درهم الا ان إدارة سوق مرجان ضغطت وألحت على اداء مبلغ 2000درهم يعني 10 أضعاف ثمن المنشار الذي ضبط في حوزة الشاب والذي استرجعته إدارة سوق مرجان اداء مبلغ 2000 درهم لم يستسيغه الشاب مما جعله يقدم على إضرام النار في جسده عليكم باستشارة الجهات العليا والوصية في بلدنا المغرب :هل ما اقدمت عليه إدارة مرجان باستغلال حاجة هذا الشاب وإرغامه على اداء مبلغ 2000درهم هو شيء قانوني في قاموس القانون المغربي
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0
19 - nourani الأحد 10 يونيو 2018 - 23:48
مرجان تتحدى الجميع و تطبق قانونها يجب استفسارها وهل لها الحق في فرض هاته الغرامة
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1
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