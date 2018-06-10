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كُتّاب وآراء
مصرع شاب أحرق جسده داخل "مرجان" بأكادير
لفظ الشاب، الذي أضرم النار في جسده بالمركز التجاري "مرجان" في مدينة أكادير، اليوم الأحد، أنفاسه الأخيرة بمستشفى بمراكش، بعدما عجز الأطباء عن علاجه، إثر إصابته بحروق متفاوتة الخطورة في جسده، خاصة بالوجه والعنق والصدر والبطن واليدين.
وكان الشاب الراحل، وهو من ذوي السوابق العدلية، قد أضرم النار في جسده ببهو سوق ممتاز بعاصمة سوس، في محاولة انتقامية من إدارة المركز التجاري، مما خلف حالة من الذعر لدى المتسوقين ورجال الأمن الخاص والمستخدمين.
وتعود تفاصيل واقعة إضرام الشاب النار في جسده إلى يوم الأحد الماضي، حينما ضبط متلبسا بسرقة سلعة لا يتجاوز ثمنها 200 درهم من مركز تجاري بمدينة أكادير، ففرضت عليه الإدارة أداء 2000 درهم ذعيرة. وبعد أن غادر المركز التجاري عاد بقنينة تحتوي على مادة مشتعلة صبها على جسده، وأضرم النار فيه، بشكل فاجأ الأمن الخاص وأثار ذعر المتسوقين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
علر العائلة ان ترفع دعوى قضائية ضد الشركة و الشخص الذي طلب منه ان يؤدي 2000 درهم لانه هو سبب موته.
من خول للإدارة فرض هذه الغرامة على الهالك ¡؟ كان حريا بها تقديمه للأمن يجب متابعة مسؤولي مرجان اكادير قضائيا إنا لله وإنا إليه راجعون.
و الشكليات.
في مجتمع معطوب متخلف، كمجتمعنا المغربي، ستجد أعدادا كبيرة من الكائنات الشبيهة بالبشر، هشة كالزجاج و الخشب العفن، ممتلئة بثقوب عدم الثقة بالنفس و الحقد و الكراهية، كائنات لا تؤمن بإنسانيتها و لا بإنسانية الآخر، الحياة عندها رخيصة، كائنات لا تعرف معنى للكرامة و العزة، كائنات لا قدرة لها على مواجهة الحياة و متطلباتها..
كائنات من هذا النوع، تجدها مستعدة و بأعنف الطرق و أحقرها سلبك ممتلكاته أو حياتك أو عرضك، و إن فشلت في ذلك تعمد على إيذاء نفسها أو على قتل نفسها، و كأن الإنتحار بطولة !!!