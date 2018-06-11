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الرئيسية | حوادث | تدخل للقوة العمومية يعطب عمالا محتجين بطنجة

تدخل للقوة العمومية يعطب عمالا محتجين بطنجة

تدخل للقوة العمومية يعطب عمالا محتجين بطنجة
هسبريس من طنجة
الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:20

أسفر تدخل للقوات العمومية في حق اعتصام لعمال شركة "دلفي" الأمريكية بمدينة طنجة، اليوم الاثنين بباحة الشركة ذاتها، عن إصابة العشرات من العمال بجروح .

وكان عدد من عمال الشركة قد أوقفوا العمل ودخلوا في اعتصامات وإضرابات، منذ يوم الأربعاء الماضي، رفضا للإجراء الذي اتخذته الشركة والقاضي بتغيير اسمها من "دلفي" إلى "أبتيف".

ويرفض العمال المحتجّون هذا الإجراء الذي سيضيع ميزة الأقدمية بالنسبة إلى العمال الذين قضوا سنوات من العمل في الشركة نفسها.

وقد أصدرت الشركة المذكورة، منذ يومين، مذكرة داخلية تفيد بأنها ستنزل عند رغبة الأجراء رفعا للبس، وستعمل على العودة إلى الاسم الاجتماعي السابق؛ وهو "دلفي"، مؤكدة أنها شرعت، تحت إشراف السلطات المحلية، في الإجراءات القانونية من أجل ذلك.

الوثيقة تداولها العمال فيما بينهم معتبرين أنها "تبقى مع ذلك غير قانونية"، بحجة أنها "غير مصادق عليها من لدن المصالح المختصة".

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