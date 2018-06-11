24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:24
|05:12
|12:32
|16:12
|19:43
|21:16
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تصريح "مُؤلـم" لعـامل مغربي بإسبانيـا
- آيت جودي يخلف الطاوسي في تدريب شباب بلوزداد
- مهنيون شباب يتدارسون انتخابات مجلس الصحافة
- السعودية والإمارات والكويت يدعمون الأردن بـ 2.5 مليار دولار
- شهادة صادمة .. عاملة مغربية حامل تتعرض لاعتداء جنسي بإسبانيا
العلوي يتحدث عن حكم الحسن الثاني في كتاب "الملك المظلوم" (5.00)
- شهادة صادمة .. عاملة مغربية حامل تتعرض لاعتداء جنسي بإسبانيا - (103)
- الحكومة تحقق في "احتجاج مفبرك" ضد أخنوش بحضور الملك - (98)
- وفد مغربي جديد يطير إلى تل أبيب للاحتفال بذكرى تأسيس "إسرائيل" - (95)
- برلمانيون يطالبون برفع قيمة هبات الدولة للأحزاب إلى 50 مليونا - (80)
- تحليل: مغاربة ينشرون "البْخورْ" ويطلبون "الجْنّون" في ليلة القدر - (75)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تدخل للقوة العمومية يعطب عمالا محتجين بطنجة
أسفر تدخل للقوات العمومية في حق اعتصام لعمال شركة "دلفي" الأمريكية بمدينة طنجة، اليوم الاثنين بباحة الشركة ذاتها، عن إصابة العشرات من العمال بجروح .
وكان عدد من عمال الشركة قد أوقفوا العمل ودخلوا في اعتصامات وإضرابات، منذ يوم الأربعاء الماضي، رفضا للإجراء الذي اتخذته الشركة والقاضي بتغيير اسمها من "دلفي" إلى "أبتيف".
ويرفض العمال المحتجّون هذا الإجراء الذي سيضيع ميزة الأقدمية بالنسبة إلى العمال الذين قضوا سنوات من العمل في الشركة نفسها.
وقد أصدرت الشركة المذكورة، منذ يومين، مذكرة داخلية تفيد بأنها ستنزل عند رغبة الأجراء رفعا للبس، وستعمل على العودة إلى الاسم الاجتماعي السابق؛ وهو "دلفي"، مؤكدة أنها شرعت، تحت إشراف السلطات المحلية، في الإجراءات القانونية من أجل ذلك.
الوثيقة تداولها العمال فيما بينهم معتبرين أنها "تبقى مع ذلك غير قانونية"، بحجة أنها "غير مصادق عليها من لدن المصالح المختصة".