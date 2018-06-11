أجنبي يحاول تهريب الكوكايين عبر مطار البيضاء

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر الأمن الوطني، اليوم الاثنين بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، مواطنا فرنسيا من أصول طوغولية ضبط متلبسا بمحاولة تهريب ثلاثة كيلوغرامات من مخدر الكوكايين.

وكان المشتبه فيه قد وصل إلى مطار محمد الخامس الدولي، على متن الرحلة الجوية القادمة من مدينة ساوباولو البرازيلية، في انتظار العبور في اتجاه كوطونو عاصمة البنين.

عملية التفتيش الدقيق أسفرت عن ضبط المخدرات معبأة بإحكام داخل الحقيبة التي تضم أمتعته الشخصية، ليتم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية؛ رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.