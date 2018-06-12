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كُتّاب وآراء
إتلاف 9 أطنان من البضائع الفاسدة في مكناس
تم حجز وإتلاف كمية قدرها 8,81 طنا من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك على مستوى عمالة مكناس، وذلك منذ بداية شهر رمضان المبارك.
وقد مكنت عمليات المراقبة التي قامت بها لجنة إقليمية مشتركة، من بين أمور أخرى، من حجز 8 أطنان من الطحين وكميات مختلفة من اللحوم الحمراء والمشتقات الحليبية والتوابل والتمر وزيت المائدة وعصائر وحلويات، وفق معطيات لمصلحة الشؤون الاقتصادية بعمالة مكناس.
ووجهت اللجنة، خلال 26 جولة لها شملت 273 نقطة للبيع والتجارة، إنذارات للمخالفين لشروط الجودة وحفظ الصحة. وأنجزت في جولاتها 31 محضرا تخص عدم إشهار أسعار المنتوجات المعروضة للبيع، وعدم تقديم وصل أو عدم احترام مسار البيع، حيث أحيلت هذه المحاضر على العدالة للبت فيها.
كما تم أخذ ست عينات من القمح والعسل والحلويات التقليدية لإخضاعها للتحاليل، وأنجزت اللجنة أيضا 17 محضرا تتعلق بالانتهاك المباشر للقانون، في إطار "القانون 77- 15" المتعلق بمنع صناعة وتوزيع واستعمال الأكياس البلاستيكية.
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تعليقات الزوّار (1)
لك الله أيها المواطن