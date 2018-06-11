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كُتّاب وآراء
ختم قصة "كنز سرغينة" .. الدرك الملكي يباشر التحقيق القضائي
أوقفت عناصر الدرك الملكي ببولمان، اليوم الاثنين، شخصا في عقده الرابع في جماعة سرغينة بغية إخضاعه للتحقيق على خلفية إيهامه مئات الأشخاص بكونه سيدلهم، بالتزامن مع اليوم 26 رمضان، على "كنز عظيم" مدفون بالجبل الذي يطل على "دوار تيشوت".
وكان مكان الكنز المزعوم، ضواحي مركز جماعة سرغينة، قد تحول، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، إلى محج للزائرين من مختلف مناطق إقليم بولمان، رغبة منهم في حضور لحظة كشف الكنز، قبل أن يتأكد للجميع زيف ادعاءات الشخص المذكور بعد أن أخبرهم أن "الله هو الكنز الحقيقي"، وأن "النصيب من كنز الجبل سيصل إليهم في منازلهم".
حفيظ تلولولت، الناشط الجمعوي والإعلامي ببولمان، قال إن قصة كنز جبل سرغينة، التي انتشرت بإقليم بولمان، برزت قبل أسبوعين، والشخص الذي ادعى معرفته بأمر هذا الكنز الضخم حدد اليوم 26 رمضان، لما له من دلالات دينية، للكشف عن الكنز الموعود، مبرزا أنه ألقى في مئات الأشخاص، الذين حجوا إلى المكان، خطبة أكد فيها أنه رجل صالح ولم يغره الطمع وأن الكنز الضخم يكفي ليستفيد منه جميع أبناء القبيلة.
ورجح تلولولت أن تكون الصحة العقلية للشخص المذكور "ليست على ما يرام"، مستغربا كيف صدق مئات الأشخاص روايته غير المعقولة، وانصاعوا إلى ما كان يأمرهم به من طقوس بسهولة، من بينها حرق بعض الحشائش بسفح الجبل، وصلاة ركعتين، ومطالبته من لا يصلي بالانسحاب من المكان ليتحقق أمر الكشف عن الكنز، مبرزا أن المعني بالأمر تم إخراجه من وسط الحشد البشري، نهاية هذا الهزل، تحت حماية عناصر الدرك التي نقلته إلى مقرها لأجل التحقيق.
في غضون ذلك، علمت هسبريس أن الشخص الذي زعم تواجد الكنز بجبل دوار تيشوت متزوج وأب لطفلين، وكان يشتغل سائقا لشاحنة تنقل الحصى من الجبل نفسه، وذلك قبل انتقاله إلى ضواحي الحسيمة لأجل العمل، تاركا أسرته الصغيرة بمسقط رأسه الذي عاد إليه، مؤخرا، ناسجا روايته الغريبة حول وجود "الكنز العظيم" بسفح الجبل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (122)
اوا دوا الطماع هو الكذاب
نحن امام قمة الجهل في بلدنا مع الاسف
اللهم أخرجنا من المغرب سالمين غانمين وان عدنا فإنا ظالمون
الناس فين واصلات وحنا للاسف الشديد مازالين ف القرن ما قبل الميلاد
افين غادي اهاد الشعب المغربي العضيم
م يقضي على الطماع غير الكذاب هه
C’est le fonds qui manque le moins.
Un riche Laboureur, sentant sa mort prochaine,
Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins.
Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l’héritage
Que nous ont laissé nos parents.
Un trésor est caché dedans.
Je ne sais pas l’endroit ; mais un peu de courage
Vous le fera trouver, vous en viendrez à bout.
Remuez votre champ dès qu’on aura fait l’Oût.
Creusez, fouiller, bêchez ; ne laissez nulle place
Où la main ne passe et repasse.
Le père mort, les fils vous retournent le champ
Deçà, delà, partout ; si bien qu’au bout de l’an
Il en rapporta davantage.
D’argent, point de caché. Mais le père fut sage
De leur montrer avant sa mort
Que le travail est un trésor.
Jean de La Fontaine
كان عليك أن تقول أن الصحة العقلية للقوم الذي انساق ورائه ليست على ما يرام.
هزلت.
للأسف عندما يختلط حابل الوعي مع نابل الجهل فاعلم انك في المغرب
من أغنية غابرة (حتى لقيت لي تبغيني) التي نفخ فيها الإعلام لتقفز على سلم المشاهدات اليوتيوبية إلى الكنز المفقود الذي حشد صاحب نبوءته آلاف الفقراء إلى قمة الجبل في مشهد هوليوودي طمعا في إيجاد مفاتيح قارون لتخليص المغرب من أزمة اقتصادية سببتها مقاطعة منتجات أصحاب الكنوز الحقيقية! اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
لاتكونوا امعة و غوغائيين ... !!
رغم أن ما قاله لا يضر في شيء،. ولكن الانسان أعطاه الله عقلا ليميز به و يتحرى به الحق. أما هؤلاء - وما أكثرهم - في بلداننا العربية هم فقط أناس لا شغل لهم ، او أنهم طماعون إلى حد ترك أعمالهم النافعة و البحث عن " أحلام " الأخرين.
قال أحدهم ( بالدارجة المغربية) : الى بغيتي تجمعم اضرب غير فالبندير.
انه الجهل الذي يسيطر على معظم هؤلاء
و كثير من هؤلاء اذا سمع كذبة صدقها و اذا سمع إشاعة صدقها و عمل على نشرها و ساهم على نشر الجهل بجهله وبدون علمه ...
على المسؤولين ان يحاربوا هذا الجهل و مثل هذه الظواهر ظاهرة نشر التضليل و نشر البدع
اين المجتمع المدني ؟
اين المعاهد ؟
اين الاحزاب ؟
المنوط بها تأطير المجتمع و توعية المواطن حتى لا يلهث وراء الشائعات و راء البدع و وراء السراب وووو
مجتمع بلا بوصلة بلا وعي. يكون في مهب الريح ....
كل فكرة مهما كانت يتخذها و يصدقها و يسهل استغلاله حتى من قيل انه فاقد لقواه العقلية !!! ما بالكم ان كان من طرف من يعرف كيف يصنع الأحداث من لا شيىء بإخراج رائع ...!!!!
حذاري ..
الأغلبية على (( سبة )).
من والى يضحك عليه على هاذ لحساب ( بالدارجة )
على الاحزاب ان ثضيع متل هدا العبقري
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
بسم الله الرحمان الرحيم أما بعد راه حنا غنبقاو مقااااااااطعون سنطرال وسيدهم علي وأفريقيا وخا تعياو مديرو فالسيناريوات ها الملائكة ها الجنون ها خيزو كتستحمرو بنادم والله لكانت ليكم مقاطعون مقاطعون والسلام عليكم
الاحداث اللاواقعية تنم عن وجود تيار عريض خارج التغطية يسبح دايما ضد التيار .يدل حادث الجبل عن وضعية المواطن الباحث عن الغنى والمال ودون تفكير وتمعن .انتا امام حالة من ازمة نفسية هي في حقيقتها ترجمان لواقع ماساوي يحكمه الجهل
الطماع كيقضي عليه الكذاب
وهاذ السيد اللي قدر يجمع هاذ الكم الهائل من حوله كون غير دار شي حزب سياسي .ويخلي الكنز راه ديال التماسيح والعفاريت اللي راكم عارفينهم.
سبحان الله شحال ديال البشر تابع الكذاب باش يلقى الكنز المزعوم....
زعمة بيني و بينكم إذا خرج الدجال و قال للناس تأبوناو عندي و ديرو سبسكرايب و را غادي نحقق ليكم أحلامكم هههه غادين يتبعوه و لا لا هههههههه
الشعب المغربي من كثرة الضغوطات أصبح بوسعه عمل المستحيل من أجل الرقي الى حياة كريمة، هيئة عجزت عن توفيرها له الحكومات منذ فجل الإستقلال إلى اليوم.
والله إننى لخجول لرؤية مثل هذا في المغرب!! مغرب جميل بحضاراته وتاريخه ومجده و....
مغرب في قلوب كل الجميع إلا خدام الدولة! !
كم أحبك ياتراب وطني
ماذا يمكن ان نقول عن الصحة العقلية لمن تبعه الى الجبل. فعلا المغاربة ادكى شعب في العالم.
الحمد لله لم يأمرهم بانتحار جماعي
من هنا يتبين جليا أن أي شيء يقال يصدقه البعض بسهولة وبدون تفكير في غياب الضمير .......
ويبقى السؤال كيف للمجتمع المغربي الانجرار وراء اتفه الادعائات كثر تصديق المشعوذين والسحرة حتى ان الجماعات الارهبية وجدت في المغرب الارض خصبة لتفريخ الارهاب في العقول يجب اعادة بنية المجتمع ولو اقتضى ذالك استعمال القوة لاكن بعد نشر التوعية
ربما المخزن له مئارب وهو مرتاح عندما يرى المجتمع على هذه الاحوال
تعليقك راقني كثيرا. تبارك الله عليك: تحليل ملموس لواقع ملموس. لازال في هدا الشعب من سيثلج الصدر
إلى أرض قاحلة ويلقي خطبته.
كمغاربة صنعنا
أكبر طاجين
أكبر أمليط
أكبر براد
أكبر كسكس
أكبر راية
دبا ها حنا درتنا
أكبر كاميرا خفية .
قل للتاريخ سجل بمداد الفخر و الإعتزاز إنجازاتنا مستمرة و سنستمر في تحطيم الارقام القياسية في كل مايخدم البشرية
طوبا لنا .
اللهم كثر حسادنا .