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الرئيسية | حوادث | ختم قصة "كنز سرغينة" .. الدرك الملكي يباشر التحقيق القضائي

ختم قصة "كنز سرغينة" .. الدرك الملكي يباشر التحقيق القضائي

ختم قصة "كنز سرغينة" .. الدرك الملكي يباشر التحقيق القضائي
رشيد الكويرتي
الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:30

أوقفت عناصر الدرك الملكي ببولمان، اليوم الاثنين، شخصا في عقده الرابع في جماعة سرغينة بغية إخضاعه للتحقيق على خلفية إيهامه مئات الأشخاص بكونه سيدلهم، بالتزامن مع اليوم 26 رمضان، على "كنز عظيم" مدفون بالجبل الذي يطل على "دوار تيشوت".

وكان مكان الكنز المزعوم، ضواحي مركز جماعة سرغينة، قد تحول، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، إلى محج للزائرين من مختلف مناطق إقليم بولمان، رغبة منهم في حضور لحظة كشف الكنز، قبل أن يتأكد للجميع زيف ادعاءات الشخص المذكور بعد أن أخبرهم أن "الله هو الكنز الحقيقي"، وأن "النصيب من كنز الجبل سيصل إليهم في منازلهم".

حفيظ تلولولت، الناشط الجمعوي والإعلامي ببولمان، قال إن قصة كنز جبل سرغينة، التي انتشرت بإقليم بولمان، برزت قبل أسبوعين، والشخص الذي ادعى معرفته بأمر هذا الكنز الضخم حدد اليوم 26 رمضان، لما له من دلالات دينية، للكشف عن الكنز الموعود، مبرزا أنه ألقى في مئات الأشخاص، الذين حجوا إلى المكان، خطبة أكد فيها أنه رجل صالح ولم يغره الطمع وأن الكنز الضخم يكفي ليستفيد منه جميع أبناء القبيلة.

ورجح تلولولت أن تكون الصحة العقلية للشخص المذكور "ليست على ما يرام"، مستغربا كيف صدق مئات الأشخاص روايته غير المعقولة، وانصاعوا إلى ما كان يأمرهم به من طقوس بسهولة، من بينها حرق بعض الحشائش بسفح الجبل، وصلاة ركعتين، ومطالبته من لا يصلي بالانسحاب من المكان ليتحقق أمر الكشف عن الكنز، مبرزا أن المعني بالأمر تم إخراجه من وسط الحشد البشري، نهاية هذا الهزل، تحت حماية عناصر الدرك التي نقلته إلى مقرها لأجل التحقيق.

في غضون ذلك، علمت هسبريس أن الشخص الذي زعم تواجد الكنز بجبل دوار تيشوت متزوج وأب لطفلين، وكان يشتغل سائقا لشاحنة تنقل الحصى من الجبل نفسه، وذلك قبل انتقاله إلى ضواحي الحسيمة لأجل العمل، تاركا أسرته الصغيرة بمسقط رأسه الذي عاد إليه، مؤخرا، ناسجا روايته الغريبة حول وجود "الكنز العظيم" بسفح الجبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (122)

1 - سامي الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:37
مازال الناس كتصدق قصة جزيرة الكنز
اوا دوا الطماع هو الكذاب
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47
2 - abrid03 الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:40
تيشوت بالامازيغية هي: القمة اي قمة الجبل
نحن امام قمة الجهل في بلدنا مع الاسف
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58
3 - زكرياء الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:41
أتمنى ان يصل الميساج الى الجهات المسؤولة
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30
4 - عبدالحق الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:42
قمة الجهل
اللهم أخرجنا من المغرب سالمين غانمين وان عدنا فإنا ظالمون
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57
5 - ستيتو حمو الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:43
دليل على انهيار وتخبط كل مقومات المجتمع !!في ضل اليأس المتجدر في نفوس المواطنين .مما أفقدهم كل تفكير عقلاني .
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39
6 - yassine الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:43
راه هادوك لي تابعينو هوما لي الصحة العقلية ديالهم ليست على ما يرام ، أو المخزن فين كان قبل أولا كان كيتسنا الكنز باش ادير قاسمة
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55
7 - Hassan الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:44
بهذا الشكل إنتشرت الأديان قبل ألالاف السنين، الجهل والأمية والفقر تجعل البسطاء ينساقون وراء الدجالين ...
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31
8 - حمزة الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:44
والله اني استاء من البطاقة الوطنية التي تجمعنا مع هؤلاء
الناس فين واصلات وحنا للاسف الشديد مازالين ف القرن ما قبل الميلاد
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40
9 - med de sud الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:44
السلام عليكم.هل نعيش حقا في 2018؟؟
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33
10 - ابراهيم ابراهيم الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:44
لاحول ولا قوة الا بالله داك نهار الملائكة بالسماء واليوما الكنز
افين غادي اهاد الشعب المغربي العضيم
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24
11 - hamid الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:44
الكنز العضيم هربوه للبنوك سويسرا و الخليج مع الذهب ديال المناجم
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56
12 - N.H الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:45
هههه حديدان دارها بيهم لا حول ولا قوة الا بالله قمة الجهل و البلادة الكنز العظيم و الحقيقي هيا خيرات هاد لبلاد لي كينهبو فيها لوبيات و شفارة
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33
13 - راصد الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:46
بكل الأسى و الأسف عقول الناس لازالت تعيش في العصور الوسطى.
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24
14 - مغربي الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:46
لا حول ولا قوة الا بالله هذه بعض تجليات الثلاثي الملعون : الجهل و الفقر والطمع
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23
15 - Le silence est dor الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:46
Cela montre encore une fois combien les marocains sont naifs .
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19
16 - محمد الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:47
نعم هناك كنوز في ذلك الجبل الكنز المعنوي لليوم الذي اختاره و هو العبادة في يوم 26 و الكنز المادي هو الصخر الذي يباع و قد يحقق ثروة كبيرة أما حقيقة نية الرجل فلا نعلمها
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12
17 - محمد نبيل الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:47
هههه الناس مساكن مقهورين .... بطبيعة الحال غايتيقوه . اي بصيص امل كيتشبت بيه هاد الشعب المقهور
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24
18 - كمال الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:47
هؤلاء الجمع لو تمت دعوتهم للصلاة او جهاد في سبيل الله مارأيت أحدا ولما سمعو كنزا اتو بالمءات يا سبحان الله
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11
19 - مدوخ الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:47
الكنز هو جوج بحورا و الفوسفاط والذهب و الفضة الي مكانشوفو فيها حتى لعبة و باركا من الكلخ مهم مقاطعون
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22
20 - momad الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:48
نعم انها المخذرات..............
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14
21 - المهدي الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:48
الشعب الذي رأى محمد الخامس في القمر ورأى بعد ستون سنة الملائكة في سماء مكناس ونزح بالالاف الى جبل سرغينة تصديقا لهلوسة مجنون يؤكد مرة أخرى انه شعب ثابت في تخلفه منذ القدم .. شعب طماع يستيقظ فجرا طمعا في نيل نصيبه من الكنز دون جهد ولا عمل فماذا لو إئتمن على ميزانية ما أو ساقته الظروف لمنصب فيه التغميسة ؟ تصوروا المان أو يابانيون حكا لهم شخص انه رأى في منامه كنزا في جبل فوجياما ؟ سيضعونه بكل تأكيد في مستشفى المجانين ... على محل حتى القائمين على شؤوننا مطمئنون مادمنا بين الفينة والأخرى نؤكد لهم اننا فعلا مجرد قطيع .... تصبحون على كنز ....
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27
22 - المسيح الدجال الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:48
الطمع و الجهل و التخلف هو سبب هاذه المهزلة نحن مانزال نعيش في القرون الوسطى تقافة البرابرة
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6
23 - بدون تعليق الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:48
الناس تمشي وراء الشعارت والأخبار المزيفة عميانا كما يحدث في مقاطعة الحليب
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8
24 - وجدي الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:48
10 سنوات سجنا لهذا المجنون كي لا تتكرر مثل هذه الخزعبلات والشيء نفسه للمدعي المهدي المنتظر اما الناس الجهال اقول لهم الله يهديكم قتلكم الطمع كي تنساقوا وراء رجل مخبول
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0
25 - هشام كولميمة الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:49
"عندما يعجز الفكر عن التعبير يلتجأ إلى الميتافيزيقيا أو إلى العنف".ههههههه.الكنز الوحيد الذي أومن به هو القناعة.استغرب من هؤلاء الناس الذين تجمهروا حوله و وثقوا به و الكنز العظيم.ههههههه.يا أمة ضحكت من جهلها الأمم.
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4
26 - المغرب العظيم الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:49
أنا لا ألوم داك الشخص بل ألوم تباعه لأسف لازالت الجاهلية تملأ محيطنا الهش هه
م يقضي على الطماع غير الكذاب هه
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10
27 - hamid الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:49
يا على بشار عايش ف القرون الوسطى
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5
28 - المهدي الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:50
Travaillez, prenez de la peine :
C’est le fonds qui manque le moins.
Un riche Laboureur, sentant sa mort prochaine,
Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins.
Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l’héritage
Que nous ont laissé nos parents.
Un trésor est caché dedans.
Je ne sais pas l’endroit ; mais un peu de courage
Vous le fera trouver, vous en viendrez à bout.
Remuez votre champ dès qu’on aura fait l’Oût.
Creusez, fouiller, bêchez ; ne laissez nulle place
Où la main ne passe et repasse.
Le père mort, les fils vous retournent le champ
Deçà, delà, partout ; si bien qu’au bout de l’an
Il en rapporta davantage.
D’argent, point de caché. Mais le père fut sage
De leur montrer avant sa mort
Que le travail est un trésor.

Jean de La Fontaine
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7
29 - ذئب الغابة الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:50
ورجح تلولولت أن تكون الصحة العقلية للشخص المذكور "ليست على ما يرام"
كان عليك أن تقول أن الصحة العقلية للقوم الذي انساق ورائه ليست على ما يرام.
هزلت.
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10
30 - تضحك يضحك عليك الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:50
هي رسالة سهلة و سلسة من مجهول و لكنه معروف و الغبي من لم يعرف مغزاها و مفادها انه مهما فعلتم او قاطعتم فستبقون مجرد قطيع ابله يسوقه نباح كلب لا يفقه حتى سبيله...
للأسف عندما يختلط حابل الوعي مع نابل الجهل فاعلم انك في المغرب
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7
31 - نوري الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:50
لا حول و لا قوة الا بالله ما هذه الأمية التي وصل إليها الشعب المغربي في بعض المناطق.أمر يحز في النفس
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6
32 - عبدالله الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:51
كيف يعقل أننا في القرن الواحد والعشرين والشعب المغربي لازال يتق في مثل هذه الخرافات
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7
33 - fadir الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:51
كنت أطرح على نفسي سؤال كيف للناس ان تعبد الحجر من غير الله أو ان تتبع الخرافات و من خلال هذا الخبر علمت يقينا أن من السهل ان تجر الناس الى فعل ما تشاء الا من رحم ربي . لاحول و لا قوة الا بالله
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6
34 - حسيسان الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:51
الحمد لله مالقاوش الكنز كون ناضت القتيلة والروينة شعب مسطول وومغفل واش كاين فهاد الوقت لي يلقى 20 درهم ويقسمها معاك بقا لكم غير الكنز الطماع يغلبوا الكذاب
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9
35 - مواطن الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:52
فعلا المداويخ و لو أن البعض لم يتقبل الإسم غير أن الواقع يدل على ذلك.
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10
36 - حكيم الشعب الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:52
هذا فقط شخص مختل فما بالك عندما يطل علينا المسيح الدجال اعاذنا الله منه و بكل ما يحمل من فتن كم سيتبعه من شخص .
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5
37 - wood الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:52
هذه هي حصيلة اكثر من 60 سنة من الاستقلال و ما يزال يعيش في المغرب قوم أكثر تخلفا و جهلا من اولائك الذين يعيشون في غابات الامازون !! اين التعليم و التوعية ، اين الجمعيات أين الاحزاب ، الكل كذب في كذب هناك فقط المخزن و مرتزقته !!!
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9
38 - محمد ريان الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:53
المغرب كله كنوز لكن المصباح السحري في يد علي بابا والأربعين حرامي.
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7
39 - khalid g الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:53
امة ضحكت الامم من جهلها، الغريب في الامر هذه الوزارة تقول بأن معذل نسبة البطالة 19في المائة لو كان هذا الرقم صحيح .لما عم هذا الصخب للبحت عن الكنز المزعوم الذي هو قمة الجهل و الغباء و الامية المتفشية في هذا المجتمع
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4
40 - دار الكبداني الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:53
هكذا بدأت قصة الاديان...دائما مل تجد مخبولين مستعدين لتصديق كل شيء
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3
41 - محمد الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:53
هذا يبين لنا كم نحن متخلفين،الامية و الجهل ينخران المواطن المغربي،نحن في 2018 و مازلنا نعيش في عهد الجاهلية.....يا ربي تعفو علينا من هاد البلاد.
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7
42 - Ramòn الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:53
فيديو ملائكة مكناس و هاد العجب د سرغينة يوضح ان الجهل لا يزال يعشش في عقول المغاربة للأسف ...... المضحوك عليهم
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6
43 - maro الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:53
خلاصة الموضوع الشعب واصلة ليه للعظم اي بصيص امل كادب يخرجوا من الوضع ولا يصدقوا
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4
44 - المطهري الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:53
هذه السنة كانت حبلى بالمفاجآت البولمانية(إقليم بولمان).
من أغنية غابرة (حتى لقيت لي تبغيني) التي نفخ فيها الإعلام لتقفز على سلم المشاهدات اليوتيوبية إلى الكنز المفقود الذي حشد صاحب نبوءته آلاف الفقراء إلى قمة الجبل في مشهد هوليوودي طمعا في إيجاد مفاتيح قارون لتخليص المغرب من أزمة اقتصادية سببتها مقاطعة منتجات أصحاب الكنوز الحقيقية! اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
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1
45 - Said الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:54
المخزن ملي شاف هد السيرك، كال مع راسو مزال الهمزة ف هاد البلاد. هد القوم خصرو لينا حتا l'esprit ديال المقاطعة
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3
46 - amaghrabi الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:55
بسم الله الرحمان الرحيم.جل المغاربة ومع الأسف الشديد يصدقون الأكاذيب والمشعوذين والدجالين والسحرة الكذابين وتجار ما يسمى الرقية الشرعية ,وهم يستغلون سذاجة الكثير من المواطنين المغارب,ومما يزيد حرقة في قلبي حينما تسمع من بعض المتعلمين والموظفين وخصوصا في ميدان التعليم يصدقون هذه الخرافات ويشاركون في نشرها والدعاية لصحتها ونجاعتها.فوالله ما رأيت راقيا اخرج جنا من مريض الصرع وبالعكس لقد قرأت وسمعت حوادث القتل وسفك دماء المرضى واغتصابهم رجالا ونساء صغارا وكبارا.الوهابيون والمشعوذون والراقون وأصحاب الكنوز ودعاة ظهور المسيح او المهدي المنظر وووووو وكثير من الاساطير التي كثرت ومع الأسف الشديد في ما يسمى الصحوة الدينية حتى اصبحنا نرى تتخرج منها السخافات والاساطير والخزعبلات والعنف والإرهاب وسفك الدماء وانقاسامت في المجتمع المغربي الخطيرة جدا ووووو.خدموا عقولكم أيها المغاربة الاحرار ولا تصدقوا كل من هب ودب,ولقد قال الامام علي كرم الله وجهه"لا تطمع في كل ما تسمع".
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6
47 - قرقوبي والشيرة الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:55
شتو القرقوبي والشيرة اشنوا كالدير لو كان جاب تراكس ربما يجبروا الكياس حتى هادوك لتبعوه مسطيين يا ربي السلامة
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4
48 - zakari الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:56
هذا يصلح رئيس الحكومة غي تالف ليهم.
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49 - المتفائل الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:56
وهذا دليل اخر على ان القرن مغاربة القرن 21 عصر التكنلوجيا لا زالوا سدجا يؤمنون بالخرافة و الخزعبلات يصدقون الجالين وباستطاعة اي كان ان يؤثر فيهم وخصوصا اذا كان الامر يتعلق بالمال.لذلك تجد محترفو ما يسمى " السماوي" يوقعونهم كضحايا النصب.
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3
50 - Dr Abdelouarit الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:56
هادو اللي مشاو وراه هما اللي كيصوتوا فالانتخابات و كيشريو سنترال و كيمشيو لموازين
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6
51 - mowatine الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:57
صدق من قال المداويخ ... والله شعب المداويخ الذي مازال يصدق مثل هذه التراهات .
لاتكونوا امعة و غوغائيين ... !!
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52 - تازي حر الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:57
علينا محاربة الجهل
انه سبب بلاء وطني
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4
53 - halhala الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:57
هذا درس لمن ضيع وقته في الاستماع و اتباع كلام الاخرين.
رغم أن ما قاله لا يضر في شيء،. ولكن الانسان أعطاه الله عقلا ليميز به و يتحرى به الحق. أما هؤلاء - وما أكثرهم - في بلداننا العربية هم فقط أناس لا شغل لهم ، او أنهم طماعون إلى حد ترك أعمالهم النافعة و البحث عن " أحلام " الأخرين.
قال أحدهم ( بالدارجة المغربية) : الى بغيتي تجمعم اضرب غير فالبندير.
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3
54 - said الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:57
في المغرب عدة انواع من الناس ٬منهم المداويخ ومنهم العقلاء ثم المجهولون ،ثم المجنونون ثم البلاداء
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55 - عبد القادر اليوسفى الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:58
الغريب في الأمر هو غياب السلطة المحلية ليروج خبر الكنزفى الجبل بدون تحقيق! !!!
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1
56 - رشيد من سيدي بنور الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:58
فصة كنز جبل بولمان تستحق دراسة اجتماعية من لدن باحثين متخصصين في علم الاجتماع للوقوف على حيثيات هده الواقعة الغريبة التي ما زالت مظاهرها تتجلى في مجتمعنا المغربي خصوصا في مناطق نائية تعاني التهميش والفقر سداجة الأهالي وحاجتهم استدرجتهم بشكب سريع للوقوف في شراك هدا المدعي بوحزد كنز والوقت الذي استغرقته هده الزاثعة خو أيضا يطرح أكثر من علامة استفهام أين كانت الجهات المسؤولة بالمنطقة لتتدخل في الوقت المتاسب قبل رمضان ؟؟
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1
57 - مواطن الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:58
ايلا كان الرجل ماشي هوا هداك فعقلو نقووولو الله ايشافيه. ولكن الناس الي تبعوه بانولي حتا هوما مااااااعندهم عقل.
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4
58 - وعزيز الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:58
هذا يدل على الجهل المستولي على عقول المئات او الآلاف ...
انه الجهل الذي يسيطر على معظم هؤلاء
و كثير من هؤلاء اذا سمع كذبة صدقها و اذا سمع إشاعة صدقها و عمل على نشرها و ساهم على نشر الجهل بجهله وبدون علمه ...
على المسؤولين ان يحاربوا هذا الجهل و مثل هذه الظواهر ظاهرة نشر التضليل و نشر البدع
اين المجتمع المدني ؟
اين المعاهد ؟
اين الاحزاب ؟
المنوط بها تأطير المجتمع و توعية المواطن حتى لا يلهث وراء الشائعات و راء البدع و وراء السراب وووو
مجتمع بلا بوصلة بلا وعي. يكون في مهب الريح ....
كل فكرة مهما كانت يتخذها و يصدقها و يسهل استغلاله حتى من قيل انه فاقد لقواه العقلية !!! ما بالكم ان كان من طرف من يعرف كيف يصنع الأحداث من لا شيىء بإخراج رائع ...!!!!
حذاري ..
الأغلبية على (( سبة )).
من والى يضحك عليه على هاذ لحساب ( بالدارجة )
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59 - خالد الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:59
هادا وإن دل على شيء فإنما يدل على أن المغاربة أغبى وأكسل الكائنات هههه عمرنا نزيدو القدام شيء محبط
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60 - جمال الاكاديري الاثنين 11 يونيو 2018 - 20:59
مع احترامي للعقلاء.راه لي سما القطيع لهاد النوع لي مشا كايقلب على الكنز راه ما غلط.قاليك الطماع مايقضي عليه غا الكداب.مختل يستطيع قيادة المئات من البشر.راه غا لي مبغا ادير حزب سياسي
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61 - مغربي الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:00
هذا أكبر دليل على أنه جزء كبير من الشعب المغربي كيعيش فالأمية و الجهل. عصر الظلمات مازال فالمغرب
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3
62 - bouzerzi الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:00
الا يسثحق هدا البطل وسام العرش الم يجمع الاف المواطنننننننننننين بدون شيخات ولا زرود ولا مخازنيه
على الاحزاب ان ثضيع متل هدا العبقري
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63 - Brahim الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:00
بهتان، المشكل ليس في الشخص بل اللذين اوهم بخرافاته
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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64 - مدوخ من المداويخ الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:00
هادا واحد السيد جمع الناس على أساس كاين كنز كبير فهداك الجبل فعلا بعد خمس سوايع ديال الحفير ممشاش العذاب ديالهم هباءا منتورا لقاو واحد الصندوق كبير قديم فيه واحد الورقة كلها رموز مني قراها لفقيه لقاها كتقول
بسم الله الرحمان الرحيم أما بعد راه حنا غنبقاو مقااااااااطعون سنطرال وسيدهم علي وأفريقيا وخا تعياو مديرو فالسيناريوات ها الملائكة ها الجنون ها خيزو كتستحمرو بنادم والله لكانت ليكم مقاطعون مقاطعون والسلام عليكم
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65 - سرحان الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:00
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الناس مازالة كتأمن بالخوزعبيلات انه الجهل يا سادة
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66 - محمد الاغظف ب الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:00
لاشك ان هذا الفعل ياتي في اطار ما تشهده الساحة الوطنية من احداث منها الواقعي كاحداث الحسيمة وجرادة وسيدي افني .واحداث لا واقعية كحدث ظهور الملايكة في سماء مكناس .وفيديو نعي القطة .واخيرا محج الناس من اجل الحصول على الكنز .
الاحداث اللاواقعية تنم عن وجود تيار عريض خارج التغطية يسبح دايما ضد التيار .يدل حادث الجبل عن وضعية المواطن الباحث عن الغنى والمال ودون تفكير وتمعن .انتا امام حالة من ازمة نفسية هي في حقيقتها ترجمان لواقع ماساوي يحكمه الجهل
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67 - هشام سلا الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:01
طماع تيقدي عليه الكداب .صراحة باقين عدنا المداوخين هههههه
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68 - خوروطو الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:02
حقيقة علمية معروفة :
الطماع كيقضي عليه الكذاب
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69 - يوسف العمار الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:02
والله يلا طالع ليا الزعف غير قريت هادشي وكنضحك غير بوحدي. الناس مساكن واصلة فيهم العضم ههههه كيتسناو يفرق عليهم ديك البركة
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70 - بربري أصيل الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:02
يجب إخضاع كل هذا العدد من الحاضرين بالجبل لخبرة عقلية للتأكد من سلامة صحتهم العقلية
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71 - الورداني الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:03
....باطن أرض المغرب كلها كنوز: من دهب، وفضة، ونحاس، و فوسفاط، وحديد، ومنغنيزيوم،ومياه معدنية....والقائمة طويلة.
وهاذ السيد اللي قدر يجمع هاذ الكم الهائل من حوله كون غير دار شي حزب سياسي .ويخلي الكنز راه ديال التماسيح والعفاريت اللي راكم عارفينهم.
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72 - حلا الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:03
ههههه لاحول ولاقوة إلا بالله.حجوا من كافة الاقليم ليأخذوا نصيبا من الكنز أليس هذا بمنظر مضحك مبكي كلشي باغي السماء تمطر ذهب وفضة.ماشي جهل وتخلف هذا الله يستر.لنفرض فرضا يعني لقاو شي كنز ماشي غادي تنوض القتيلة والذبيحة شوفو غير آش دارو على الطحين فإقليم الصويرة.الموت والدهس والخنق على حفنة طحين فكيف يكون.هذا المعتوه كان سيشعل حربا وفضيحة ستدوي بالعالم أجمع لنزداد شوهة.هذاك خاصو الحبس مؤبد في منجم بقلب ذاك الجبل يحفروا كامل ويجبد الكنز الي ضحك بيه على الناس الجهلاء.شعب طماع لايملأ عينيه سوى بريق الأموال والكنوز أما الخدمة والعمل الله يجيب.هل فعلا نحن شعب يستحق الحرية والديموقراطية؟لا أظن.خاصهم يتشدو كاملين هاذوك ألي حضروا ويقلبو الارض ديال دوك الجبال كاملين دبولمان ويقومو بعملية تشجير واسعة كأعمال شاقة.باش يشوفو الكنز دالمعقول.
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73 - معتوهة الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:03
يحسابلي غير المسيخ الدجال خرج هههههههههه
سبحان الله شحال ديال البشر تابع الكذاب باش يلقى الكنز المزعوم....
زعمة بيني و بينكم إذا خرج الدجال و قال للناس تأبوناو عندي و ديرو سبسكرايب و را غادي نحقق ليكم أحلامكم هههه غادين يتبعوه و لا لا هههههههه
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74 - القدر الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:03
هذا إن ذل فإنما يذل على مدى تخلف الشعب!
الشعب المغربي من كثرة الضغوطات أصبح بوسعه عمل المستحيل من أجل الرقي الى حياة كريمة، هيئة عجزت عن توفيرها له الحكومات منذ فجل الإستقلال إلى اليوم.

والله إننى لخجول لرؤية مثل هذا في المغرب!! مغرب جميل بحضاراته وتاريخه ومجده و....
مغرب في قلوب كل الجميع إلا خدام الدولة! !

كم أحبك ياتراب وطني
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75 - المكلخ الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:03
المرضى هم من صدقوا الفاعل هل فعلا لوكان هناك كنز سيقبل بقسمته مع كل دلك البشر
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76 - معلق الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:04
ورجح تلولولت أن تكون الصحة العقلية للشخص المذكور "ليست على ما يرام".
ماذا يمكن ان نقول عن الصحة العقلية لمن تبعه الى الجبل. فعلا المغاربة ادكى شعب في العالم.
الحمد لله لم يأمرهم بانتحار جماعي
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77 - الخنز ماشي الكنز الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:04
لو كان هناك كنز بالفعل. لاخذه هذا الشخص لوحده في جنح الظلام دون ان يعلم به اي شخص. من السهل جدا ان تدخل لقلوب البشر عبر الطمع.
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78 - فراولة اسبانيا الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:04
العجيب ان الاف المغاربة صدقوا مزحة الكنز مثلما صدقوا مزحة ظهور صورة محمد 5 على القمر و سهروا ليروها .. مجتمع دراويشي بامتياز.
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79 - طالياني الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:05
دخلنا عليكم بالله واش كاين شي واحد عادي يلقى كنز و يجمع عليه عباد الله. رآه باين بلي السيد هارب ليه الفريخ.
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80 - باحسون الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:06
يقال ان الطمع طاعون أي أن كل مطاع يقظي عليه كداب والناس هنا فقراء والفقر يدفع إلى الطمع والجهل نعلت ألله على الكدبين الدين يستغلون الناس
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81 - السيد المهدي الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:06
قصة الكنز حقيقية لان المنطقة معروفة بقبائل اولياء صالحين كالوالي الصالي سيدي سكيكسو. وسربي كيس وللا محنة ، ولهم من الكنوز ما لا تقدر على حمله البغال
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82 - salima الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:06
يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. ..مئات الأشخاص ولا أحد منهم رشيد!!!الطمع طاعون
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83 - نفس كلام ااسياسيين المغاربة.. الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:06
يا سبحان الله نفس ما يقوم به المنتخبون و وزراء الحكومة وعود غليظة و في الاخر ينفون كل كلامهم و يختبؤون خلف صاحب الجلالة. الفرق هنا هو ان هذا الشخص لم يدخل درهما واحدا لجيبه و لم يسلب ارادة الناس بالقوة لسبب بسيط هو ان الناس لشدة تفقيرها من الحكومة اصبحو يتشبتون بالاوهام.. الفرق هو انا وزرائنا و برلمايينا يدخلون الكنوز بمليارات الدراهم لجيوبهم دون حسيب او رقيب.
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84 - hafid الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:07
شعب مريض روحيا ونفسيا لا يعرف أصلا ماهي الحياة فقط يتنفس.
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85 - amine الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:07
القانون لا يحني المغفلين علاش غادي إحاكموه علاش هاد بلاد غاديا بلور هوا مابزز على حد إجي شوفوا راااه جوج خوت أساتذة في علم الفلك في أمريكا رونوا العالم بأسره في قضية نهاية العالم 2012 علاش محكمتهومش بلادهم ؟
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86 - عابر سبيل الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:07
هكذا أرادونا نصدق دون أن نسمع ونرى قبل أن ننظر
من هنا يتبين جليا أن أي شيء يقال يصدقه البعض بسهولة وبدون تفكير في غياب الضمير .......
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87 - kamal الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:07
في هذه القضية بصح نيت مزال كاين لمداويخ . . . .
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88 - doudouh الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:07
بل هو في كامل قوة عقله الذين جاؤوا مهرولين هم من ليسوا بكامل عقولهم
ويبقى السؤال كيف للمجتمع المغربي الانجرار وراء اتفه الادعائات كثر تصديق المشعوذين والسحرة حتى ان الجماعات الارهبية وجدت في المغرب الارض خصبة لتفريخ الارهاب في العقول يجب اعادة بنية المجتمع ولو اقتضى ذالك استعمال القوة لاكن بعد نشر التوعية
ربما المخزن له مئارب وهو مرتاح عندما يرى المجتمع على هذه الاحوال
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89 - هشام شهيد الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:08
مرة اخرى نتاكد بالملموس اننا شعب غير قابل التطور جاهل ومتخلف مستحيل يكون عايش ف 2018
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90 - الجهل مصيبة الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:08
في بعض الاحيان تستغرب لما يقع لكن عندما تتامل في الامر تكتشف بان الجهل داير شغلوا في الناس الطماعين، كما ان الناس تحتاج فقط لمن يقوم بتحريك شعور الطمع في دواخلها لتجد المشروعية لما تقوم به، وكيف للناس تعيش في القرن 21 تصدق انه مازالت تتواجد كنوز مدفونة في زمننا هذا، عجبا «الطماعين كيباتو في الشماعين» .
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91 - والو الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:08
عيش نهار تسمع خبار الفقر زائد الأمية والطمع والجهل و36 وبويا عمار والكنز المفقود وموازين والاضاحي المتعفنة والمقاطعة والفقيه والصبية ووووو ومغرب هدا
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92 - Marocain clandestin en suisse الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:08
الكنز سبقوك اليه ولم يتركو سوى الخنز اوليدي
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93 - marokkii الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:08
حركة دكية من هدا الشاب اراد انتباه العالم والراى المغربي من هده المدينة الفقيرة وهناك من لايعرف هده المناطق النائية انه ليس احمق انه دكي والمنطقة جد فقيرة .خدو هد الفيديو من الناحية الايجابية ليلة قدر مباركة
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94 - تجارة الوهم الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:08
للاسف تجارة الاوهام رائجة في بلدنا من دون حسيب ولا رقيب ..هناك سحرة وهناك دجالون يبيعون أدوية جميع الامراض الفتاكة التي حيرت عقول العلماء وغدا سيظهر شخص يدعي انه المهدي المنتظر..
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95 - youssef الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:09
اليوم ادى سكان سرغينة نيابة عنا الركن الاعظم من الجهل !!! هدا نتاج تغييب التعليم ,هدا نتاج الجهل في المغرب المنسي. لك الله يا وطني!!
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96 - عبدالصمد الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:09
عندما يتم الإجهاز على المدرسة المغربية وعلى التفكير النقدي والعقلانية يمكن أن ننتظر أكثر من هذا النوع من الدجل. هذا المنظر يشوه سمعة البلد وقيمة المغاربة.
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97 - علي الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:10
الطماع ما يقضي عليه غير الكذاب . أشيد بتصرف السلطات التي تركت الأمور تسير بسلاسة إلى أن انكشفت الفضيحة . لعل هذه الواقعة تبين للناس تهافت ما ينشر في المنابر الاجتماعية و أن تسليم المرء لعقله و تعطيله كفيل بأن يجعله ضحية للسخافات و الأكاذيب . لدي الانطباع أن من أطلق حملة المقاطعة ضد المنتجات الوطنية لن يكون مختلفا كثيرا عن هذا الشخص . الفرق بينهما أن صاحب كنز المقاطعة متخفي في السرداب و بقي مريدوه على جبل المقاطعة يصيحون و يولولون و يكشكشون و يتوعدون .
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98 - هماندوزي الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:11
يتأكد ان الأمية والجهل ضربت أطنابها في هذه المنطقة من خلال تلك المجامع من البشر التي قصدت الجبل مكان وجود الكنز المزعوم وكيف تصمروا في أمكنتهم وهم يصغون إلى هذا الشخص الذي يعاني من اضطرابات نفسية من خلال كلامه . هذه الظاهرة تبين أن الشعب المغربي ليس في تلك المنطقة فقط بل في جميع المناطق المغربية يمكن استقطابه وجلبه باسهل الطرق إلى حيث أردنا ونفعل به ما نريد وهذا رأيناه في جميع المناطق من هذا المنبر اطلب من الله ان يهدي هذا القوم ويهبه العقل والمعرفة ليصلك به الطريق الصحيح.
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99 - ERRAJI الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:12
بعد أن أخبرهم أن "الله هو الكنز الحقيقي"، هههههههههههههه لكم الله يا فقراء
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100 - عبدالكريم بوشيخي الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:14
حينما كنا نقول انه مازال في المغرب مواطنين ينساقون مثل القطيع كان اللوم ياتينا من بعض المعلقين و هاهي مقولة القطيع تتجسد في واقعة كنز بولمان كما تجسدت في مقاطعة حليب سنطرال حينما هب ذالك القطيع لتلبية نداء المقاطعة بعد توجيهه من طرف ايادي مجهولة لا احد يعرف اهدافها فهذا الشاب الذي استطاع ان يسوق المئات من قطيعه من مختلف الفئات و الاعمار نحو خرافة كنز مدفون في سفح جبل و يتحملقون حوله و يستمعون لموعظته و كانه نبي من انبياء الله نزل عليه الوحي في ليلة القدر في شهر رمضان الكريم التي تصادف هذا اليوم المبارك او كانه زعيم سياسي جاء ببرنامج تنموي لصالح الساكنة استطاع بقدراته الخارقة التاثير في قطيعه فكيف للمغرب ان يتقدم مع وجود شعب كهذا يسوقه شاب لا يتجاوز عمره 23 سنة بمجرد ادعائه انه راى حلما في المنام عن وجود كنز في باطن الارض و يصدقون رواته و يندفعون كالسيل الجارف نحو مكان هذا الاكتشاف المذهل في الحقيقة مازالت امامنا مئات السنون لنصنع شعبا واعيا و مثقفا يستطيع التمييز بين الخيط الابيض من الخيط الاسود.
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101 - المهدي الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:14
هكذا ضهرت الاديان.و هكذا أسس المهدي بنو تومرت إمبراطورية الموحدين التي حكمت سدس العالم و انطلقت من جبل تنمل...العلم نور و الجهل باق فينا.
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102 - إسماعيل الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:14
تحية ل "محمد الاغضف"
تعليقك راقني كثيرا. تبارك الله عليك: تحليل ملموس لواقع ملموس. لازال في هدا الشعب من سيثلج الصدر
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103 - هشام شهيد الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:15
مرة اخرى نتاكد بالملموس اننا #شعب_غير_قابل_للتطور جاهل ومتخلف مستحيل يكون عايشين في 2018
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104 - NOUMRI الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:16
بعد خدعة ظهور الملائكة في سماء مكناس و تطوان و كدبة النخلة الطائرة في مراكش جاء الدور على دلك المشعود بظهور كنز في جبل سرغينة مع الأسف ألاف المغفلين و السدج صدقوا هده الخزعبلات هدا دليل أخر على أن ما يسمى بمواقع التواصل الإجتماعي و خاصة موقع اليوتوب الخاصة بمغربنا مليئة بأخبار السفاهة و التفاهة و البلادة و يعتمد أصحابها على العناوين الرنانة لإتارة الإنتباه و فبركة الفيديوهات من أجل البوز السؤال المطروح متى يتم التخلص من هدا التخلف
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105 - مغترب اسبانيا الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:16
ههههههههههههههههه أمة مزال عايشة في جهل لك الله يا وطني
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106 - محمد الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:16
فالحقيقة الوزير بوسعيد لم يجانب الصواب في وصفه لفئة من الشعب بالمداويخ ، اكانت دوختنا من أنفسنا او بفعل فاعل تبقى النتيجة اننا بنسبة كبيرة شعب مدووووووووخ ومريض نفسيا حسب وصف وزير الصحة السابق . والمراهنة على قيادتنا للتغير بعيد عن المؤسسات تبقى انتحار وتدمير للأوطان .
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107 - متقاعد الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:17
جبل تيشوكت يطل على مناطق مهمشة مثل المرس تاغزوت ايت مخشون الخ...سكانها فقراء غرباء في وطنهم لامستشفيات لاقافلات طبية لامساعدات...سيدي علي بن يحيى جاء قادما من فاس منذ اكثر من 160 سنة ووقف فوق هذا الجبل وتوفي هناك وترك ذريته الى اليوم..فهذه ارض الشرفاء الادارسة
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108 - ندى الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:18
هاذو هم المداويخ ديال بصاح الله ويبدو أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت وسيلة اساسية لسياقة القطيع لقد استطاع معتوه أن يقود العديد من البشر
إلى أرض قاحلة ويلقي خطبته.
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109 - تاك فريد الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:19
عندما يلتقي الدين بالجهل تبدا المصيبة
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110 - planet الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:20
جحااا هادااا كان خدام في وزان بلاصة غلغولة،،رجع لبليدة رمضان والقطعة الغلغوولة وزانية شداتوو جنية،،ههه،،ومشكلة بنادم تيصدق وااحد 100/100مفرفر بلاهااش
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111 - mohamed3 الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:22
مثل هؤلاء هم من صدقوا اكاذيب حزب تجارالدين و صوتوا عليهم. مثل هؤلاء هم قاعدة حزب المتأسلمين و بفضلهم حصلوا على المناصب. و لهذا لن يتقدم المغرب ان لم يطلق زواج الدين بالسياسة و السلطة. يستحمرون الشعب ليسهل استغلاله سياسيا في الانتخابات
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112 - amir الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:22
محاولة من"الدولة" لتصوير الشعب امغربي على انه غبي,يصدق الخزعبلات,يعني غير راشد للتدخل في امور الثروات والحكم ووو خاصة بعد المقاطعة و بداية المطالبة برحيل المسؤول المعلوم,خوفا من توسع المطالب.لكن مقاطعوووووووون مهما فعل هؤلاء الخونة
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113 - المراكشي الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:24
المخزن قوالبي. خلاوه حتى عرفو ما كاين لا كنز لا حمّص عاد شدوه. إلى صدقات ضمنو الكنز ما صدقاتش يديوه لبنيقة.
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114 - أدربال الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:24
مفخرة أخرى للشعب المغربي
كمغاربة صنعنا
أكبر طاجين
أكبر أمليط
أكبر براد
أكبر كسكس
أكبر راية
دبا ها حنا درتنا
أكبر كاميرا خفية .
قل للتاريخ سجل بمداد الفخر و الإعتزاز إنجازاتنا مستمرة و سنستمر في تحطيم الارقام القياسية في كل مايخدم البشرية
طوبا لنا .
اللهم كثر حسادنا .
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115 - الجهل والامية الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:24
الجهل الجهل الجهل او الامية ما عرفتش كيفاش غادي تقدم البلاد مع هاد الناس لي باقين تايقين في الخرافات
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116 - فؤاد الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:26
هادا يمكن تفرج فيلم ذا هوبيت لي فيه كنز سفح الجبل الخاص بالاقزام ولي تجمعات عليه كاع المخلوقات هادشي كايدل على انه حنا فالمغريب عايشين فداك العصر
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117 - فؤاد الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:26
أنا آسف هذا بهتان بمعنى الكلمة والدليل الجهل الذي أصاب إخواننا فيقو المسؤلين التعليم الجهل يأكل الأخضر و اليابس والفاهم يفهم
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118 - Ali USA الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:28
لو أسقطنا هذه الواقعة التي تم كشفها على كيفية اختراع الأديان والمعتقدات الدينية والأساطير لعرفنا ان اختراع الأديان واختراع أسطورة جبل الكنز المفقود متشابهان تماما. أحد الأشخاص يوهم اناس اميين جهلاء بخرافة. هؤلاء يصدقون أنه لا ينطق عن الهوى فيتبعونه. الفرق أننا في القرن الواحد والعشرين...قد تنطلي الخدعة على بعض الناس بعض الوقت لكن لن تنطلي على كل الناس كل الوقت
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119 - a------------a الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:28
وهذا ما يؤكد ان المغرب لم ينفض غبار الجهل بعد، و صراحة يجب اعتقال كل من حضر
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120 - نورالدين الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:29
مداويخ بالجملة كل يوم بخبر أغرب من سالفه ما حدث لهذه البلاد؟
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121 - Marocain d origine الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:31
Malheuresement les marocains sont encore arriérés et debile c’est pour ça que chaque foi ils font des manifestations pour rien du tout ça fait rire
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122 - العباس الاثنين 11 يونيو 2018 - 21:31
فلو رأى هذا الشخص النور في الأزمنة الغابرة لجعلوه وليا صالحا ولكان قبره مزاراٌ يقصده المسؤولون عن الشأن الديني.
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