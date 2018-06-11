مقتل 5 أشخاص يجر سائقا إلى قضاء إمنتانوت

إبراهيم مغراوي من مراكش

حددت المحكمة الابتدائية بمدينة إمنتانوت يوم 14 يونيو تاريخا لانطلاق محاكمة "ع.ن"، سائق حافلة النقل العمومي التي صدمت سيارة خفيفة، يوم الجمعة الماضي، على مستوى الطريق الجهوية 201 الرابطة بين شيشاوة والشماعية، بتراب جماعة المزوضية، ما أدى إلى وفاة خمسة أفراد من أسرة واحدة من دوار العثامنة بجماعة خميس الزمامرة بإقليم سيدي بنور، وإصابة آخرين.

وجاء هذا القرار اليوم الاثنين بعدما استمعت النيابة العامة إلى السائق المذكور، وقررت إيداعه المركب السجني الأوداية، ومتابعته من أجل عدم احترام السرعة القانونية والتقابل المعيب، وعدم القيام بمناورات لازمة لتفادي ارتكاب حادثة سير والقتل والجرح غير العمديين.

يذكر أن الحادثة السابق ذكرها خلفت جرحى من عائلة السائق يوجدون في حالة صحية حرجة بمستشفى ابن طفيل التابع للمركز الجامعي محمد السادس بمراكش، لتلقي العلاجات الضرورية.