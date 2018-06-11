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الرئيسية | حوادث | مصرع أب وابنته في حادث مروري بمراكش

مصرع أب وابنته في حادث مروري بمراكش

مصرع أب وابنته في حادث مروري بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:09

لفظ خمسيني وابنته البالغة عقدَها الثاني، قبل مغرب اليوم الاثنين، أنفاسهما الأخيرة بأحد ممرات الراجلين بشارع كماسة بمنطقة المحاميد التابع لمقاطعة المنارة بمراكش، بعدما صدمتهما سيارة خفيفة بهذا الشارع المعروف بحوادثه المميتة.

وأوضحت مصادر أمنية لهسبريس أن الأب وابنته توفيا في الحين بفعل قوة الصدمة التي أسقطتهما أرضا ليغرقا في بركة من الدماء.

وفور توصلها بإشعار في الموضوع حضرت عناصر الأمن إلى مكان الحادث، وسحبت رخصة السياقة من السائق الذي كان يقود مركبته بسرعة فائقة في شارع مكتظ ويعرف حركة قوية للسير والجولان طيلة النهار.

يذكر أن عناصر من مصلحة حوادث السير بالمنطقة الأمنية للمحاميد أشرفت بأمر من النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش على نقل جثتي الضحيتين إلى مستودع الأموات بباب دكالة، وفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادثة المميتة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - حزينة الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:34
الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته في هذه الليلة المباركة و يصبر عائلاتهم
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30
2 - غيلان قدور الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:35
اذا كان المتسبب من أهل النفوذ وأولاد الفشوش !!فسيخرج براءة كما جرت العادة
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14
3 - aziz الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:36
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم ارحمهم في هاته العشر الاواخر من رمضان بجوار الانبياء والشهداء وصبر دويهم قولو آمين
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28
4 - عصام الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:37
الله يهدينا على بعضياتنا، لي كيسوق مزيان هو لي كيحترم قانون السير ماشي لي كيدير "رالي". الله رحمهم ويهدينا
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5 - amazigh الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:37
allah irhamhoum msakin
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15
6 - Younes-Painter الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:37
رخص الشياقة اصبحت توزع على من هب و دب. يكفي ان يتعلم الشخص تسغيل و ايقاف المحرك و تمرير علبة السرعة لكي يعطوه رخصة ليدهس الناس !! و اصبح حتى المختلون عقليا و الغير متزنون نفسيا يتسابقون في طرقاتنا. اظن انه يحب من الان فصاعدا اجراء فحص نفسي-تقني teste psycho-technique من اجل filtrer الاسوياء من الحمقى و الله اعلم
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7 - nada الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:38
لا حول ولا قوة الا بالله اللهم ارحمهما و اجعل الجنة مثوى لهما! وارزق اهلهم الصبر و السلوان ياربي امين
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8 - مغربي الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:41
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل. لماذا هذه السرعة في آخر أيام رمضان ما ذنب هذه العائلة الكريمة
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1
9 - سلفي الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:42
انا لله وانا اليه راجعون وكل شيء عنده بمقدار
اللهم ارحمهما برحمتك الواسعة واغفر لنا ولهم واسكنهم فسيح جناتك وارزق أهلهم الصبر والسلوان انك على كل شيء قدير
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2
10 - محمد بوطاهر الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:43
اخوتي الله يرحم الوالدين إلا ما ردو بالكم ونقصوا من السرعة وهادو الله يرحمهم ويصبر أهلهم
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3
11 - خالد.ف الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:45
إنا لله و إنا إليه راجعون ! أشفق على الراجلين و هم يهمون بعبور ممرات الراجلين بثقة ! هناك سائقون حمقى بل مجرمون و أخص بالذكر هنا أصحاب الشاحنات و الطاكسيات و التريبورتورات الدراجات النارية و الحاصلون على رخص السياقة توا من المراهقين و القرويين و الأميين و ذوي السوابق العدلية و المذمنون.....فوضى عارمة في الطرقات و تجاوزات لا تحصى ..
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12 - med الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:47
ان لله وان اليه راجعون اللهم ارحمهم واسكنهم فسيح جناتك وارزق اهلهم الصبر والسلوان
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13 - مغربي الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:48
في المغرب بعض الوحوش الأدمية تمتطي سيارات لتعيت قتلا في المواطنين
يجب على الدولة التدخل بصرامة
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14 - sahar الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:49
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .. الانسان في المغرب كيصوم بالجميل و منين تقرب المغرب تيصعر باش يوصل بزربة باش ياكل و المصيبة هي من حيث تيكون صايك شي طوموبيل و غادي تيطير في شارع فيه الزحام و داب العواشر .. قتل جوج أرواح و خلاو موراهم عائلة باش هو يوصل ضغية و ياكل ... شعب عديم المسؤولية و نسبة الامبالاة و الإهمال مرتفعة عندو ... و الصبر والووووو ... و في الاخير يمشيو يرغبو العائلة باش يتنازلو ليهم
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15 - أبو البنات الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:51
لا حول ولا فوة الا بالله العلي العظيم فاجعة تدمي القلوب أب وابنته في نفس الوقت ! اللهم تغمدهما بواسع رحمتك يا رب العرش العظيم في هذه الليلة المباركة وارزق أهلهما جميل الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون ..
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16 - عبد الحكيم الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:52
حسبي الله ونعم الوكيل
إنا لله وإنا إليه راجعون
يجب سحب رخصة السياقة له مدئ الحياة وليس في الحين فقط
هناك شيء إسمه الأ سبقيه لراجلين مادامو فوق الممر
هذا ليس مخطء لكن مقترف وصعلوك
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17 - عبد الله الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:52
انا احمل هذا الحادث المميت الى بعض عناصر شرطة المرور الذين يتساهلون مع الساءقين. فهم شركاء في اي حادثة مميتة. اللهم ارحمهم.
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18 - Citizen الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:53
لا حول ولا قوة الا باالله العلي العظيم، اللهم اغفر لهما ما تقدم و ما تآخر من ذنبهما و اعتق رقابهما من النار و تغمدهما بواسع رحمتك و ارزق اهلهما الصبر و السلوان..آمين يا رب العالمين
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19 - راصد الاثنين 11 يونيو 2018 - 22:54
إلى كل سائق متهور ومستهتر بأرواح الناس تخيل أن أباك و أختك من وقع لهما هكذا إنا لله وإنا إليه راجعون.
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