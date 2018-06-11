مصرع أب وابنته في حادث مروري بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

لفظ خمسيني وابنته البالغة عقدَها الثاني، قبل مغرب اليوم الاثنين، أنفاسهما الأخيرة بأحد ممرات الراجلين بشارع كماسة بمنطقة المحاميد التابع لمقاطعة المنارة بمراكش، بعدما صدمتهما سيارة خفيفة بهذا الشارع المعروف بحوادثه المميتة.

وأوضحت مصادر أمنية لهسبريس أن الأب وابنته توفيا في الحين بفعل قوة الصدمة التي أسقطتهما أرضا ليغرقا في بركة من الدماء.

وفور توصلها بإشعار في الموضوع حضرت عناصر الأمن إلى مكان الحادث، وسحبت رخصة السياقة من السائق الذي كان يقود مركبته بسرعة فائقة في شارع مكتظ ويعرف حركة قوية للسير والجولان طيلة النهار.

يذكر أن عناصر من مصلحة حوادث السير بالمنطقة الأمنية للمحاميد أشرفت بأمر من النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش على نقل جثتي الضحيتين إلى مستودع الأموات بباب دكالة، وفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادثة المميتة.