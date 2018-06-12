قتيل وجريحان في انقلاب سيارة ضواحي ورزازات

هسبريس من ورزازات

لقي شخص مصرع، وأصيب اثنان آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، الاثنين، في حادثة سير ناجمة عن انقلاب سيارة خفيفة كانوا على متنها، بالقرب من منجم اميني جماعة امرزكان إقليم ورزازات.

ووفق مصدر هسبريس من عين المكان، فإن احد الأشخاص الثلاثة فارق الحياة في الحين، بسبب إصابته بنزيف حاد، بينما نقل رفاقه المصابين إلى قسم المستعجلات بالمركز ألاستشفائي الإقليمي سيدي حساين بورزازات.

وذكر ذات المصدر، أن عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بامرزكان، باشرت رفقة المسعفين، نقل المصابين إلى المستشفى، وجثة الهالك الذي ينحدر من منطقة امسمرير إقليم تنغير، إلى قسم الأموات بمستشفى بوكافر، وتم فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، بتعليمات من النيابة العامة المختصة.