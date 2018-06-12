24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:24
|05:12
|12:32
|16:12
|19:43
|21:16
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تصريح "مُؤلـم" لعـامل مغربي بإسبانيـا
- حكومة العثماني .. الجدار الآيل للسقوط
- مغاربة يستنكرون "تسييس" إفطار جماعي بمايوركا
- العلوي يتحدث عن حكم الحسن الثاني في كتاب "الملك المظلوم"
- هذه خطة البوليساريو لتشكيل "لوبي فرنسي" ضد مصالح المغرب
العلوي يتحدث عن حكم الحسن الثاني في كتاب "الملك المظلوم" (5.00)
تعاونيات تطالب الحكومة بدعم مشروع وحَدة وطنية لاستبدال "سنطرال" (5.00)
- نهاية قصة "كنز سرغينة" .. الدرك الملكي يباشر التحقيق القضائي - (185)
- الحكومة تحقق في "احتجاج مفبرك" ضد أخنوش بحضور الملك - (104)
- وفد مغربي جديد يطير إلى تل أبيب للاحتفال بذكرى تأسيس "إسرائيل" - (101)
- تحليل: مغاربة ينشرون "البْخورْ" ويطلبون "الجْنّون" في ليلة القدر - (83)
- إسبانيا تكذب الوزير يتيم باعتقال "معتدين جنسيا" على مغربيات - (79)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قضية رشوة تجر ممرضا إلى السجن بجماعة أكفاي
قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء الاثنين، بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، في حق الممرض الرئيسي بمستوصف ايت داود بجماعة أكفاي، بعد تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء.
وتوبع المتهم الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن لوداية، ضواحي مراكش، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك من أجل الارتشاء، الفعل المنصوص عليه وعلى عقوبته في القانون الجنائي.
وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بجماعة أكفاي أوقفت المتهم، الذي تفصله حوالي ست سنوات على إحالته على التقاعد، بعد ضبطه متلبسا بتلقي مبلغ رشوة من مواطن مقابل العلاج، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية قبل عرضها على أنظار العدالة.
وحسب مصادر هسبريس فإن المواطن المذكور تعرض للابتزاز مرات عدة من طرف الممرض الذي يرفض تمكينه من حقه في التطبيب كلما توجه إلى المركز الصحي المتواجد بالجماعة القروية أكفاي، ضواحي مراكش، ما دفع به إلى تقديم شكاية في الموضوع لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها.