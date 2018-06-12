قضية رشوة تجر ممرضا إلى السجن بجماعة أكفاي

هسبريس من مراكش

قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء الاثنين، بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، في حق الممرض الرئيسي بمستوصف ايت داود بجماعة أكفاي، بعد تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء.

وتوبع المتهم الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن لوداية، ضواحي مراكش، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك من أجل الارتشاء، الفعل المنصوص عليه وعلى عقوبته في القانون الجنائي.

وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بجماعة أكفاي أوقفت المتهم، الذي تفصله حوالي ست سنوات على إحالته على التقاعد، بعد ضبطه متلبسا بتلقي مبلغ رشوة من مواطن مقابل العلاج، ليتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية قبل عرضها على أنظار العدالة.

وحسب مصادر هسبريس فإن المواطن المذكور تعرض للابتزاز مرات عدة من طرف الممرض الذي يرفض تمكينه من حقه في التطبيب كلما توجه إلى المركز الصحي المتواجد بالجماعة القروية أكفاي، ضواحي مراكش، ما دفع به إلى تقديم شكاية في الموضوع لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها.