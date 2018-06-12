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كُتّاب وآراء
شاحن يتسبب في وفاة شقيقين في حريق بطنجة
في فاجعة هزّت مدينة طنجة، لقي طفلان شقيقان مصرعهما، وأصيب ثالث بجروح خطيرة، مساء الاثنين بحي المجاهدين؛ وذلك إثر حريق شبّ في المنزل الذي يقيمون به، بعد أن غابت والدتهم عن المنزل لإحياء ليلة القدر بأحد المساجد.
ووفق مصادر من الحيّ ذاته فإن سبب الحريق كان شاحن هاتف، مضيفة أن الضحيتين لم يتمكنا من النجاة من النيران التي التهمت المنزل وتسببت في وفاتهما، في ظل غياب والدتهما ووالدهما الذي كان في العمل.
يذكر أنه تم نقل الراحلين، البالغين من العمر 9 و14 سنة، إلى قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس في محاولة لإنقاذهما، إلا أنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة نظرا لخطورة الإصابات التي كانا يعانيان منها؛ بينما لازال الطفل الآخر في طور العلاج.
كما انتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى مكان الحادث، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق.