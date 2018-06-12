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الرئيسية | حوادث | القضاء يؤجل النظر في قضية "رضيع مراكش"

القضاء يؤجل النظر في قضية "رضيع مراكش"

القضاء يؤجل النظر في قضية "رضيع مراكش"
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 23:20

أرجات غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش النظر في ملف اختطاف رضيع ذكر من قسم الولادة بمستشفى ابن طفيل إلى غاية الثلاثاء 19 يونيو الجاري، لأن محاميا جديدا للسائق طلب مهلة للاطلاع على حيثيات القضية وإعداد ملف الدفاع.

وعرفت الجلسة الماضية إجماع جميع المتهمين في الملف، بمن فيهم الزوجة وأمها والطبيب والسائق، على كون الزوج لم يكن يعلم بحيثيات الملف، وليس سوى ضحية لأنه كان طيلة تسعة أشهر يعيش حلم الفرح بمولود.

وكان سفيان البركة، النزيل بسجن الأوداية بمراكش، راسل كلا من وزير العدل ورئيس النيابة العامة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس محكمة الاستئناف بمراكش، متشبثا ببراءته التامة من قضية سرقة رضيع من مستشفى ابن طفيل بمراكش.

وأوضح سفيان البركة في شكاياته أن البحث التمهيدي لم يجر خبرة على هاتفه النقال عكس جميع الهواتف المحجوزة، إذ أكد أن تفحص ذاكرة الرسائل الواردة والصادرة كان من شأنه كشف براءته.

يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش أدانت، يوم الثلاثاء 13 فبراير الفارط، المتابعين الخمسة في حالة اعتقال على خلفية قضية سرقة رضيع من والدته من جناح الولادة بمستشفى ابن طفيل بـ32 سنة حبسا نافذا.

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