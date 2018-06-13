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كُتّاب وآراء
حوادث المدن بالمغرب .. 19 قتيلا في أسبوع واحد
لقي 19 شخصا مصرعهم، وأصيب 1940 آخرون بجروح، إصابة 91 منهم بليغة، في 1436 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 04 إلى 10 يونيو 2018.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم انتباه السائقين، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب.
وفيما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح البلاغ أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 29 ألف و695 مخالفة، وأنجزت 9927 محضرا أحيل على النيابة العامة، واستخلصت 19 ألف و768 غرامة صلحية؛ مضيفا أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 4 ملايين و158 ألف و350 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4552 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5266 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف إلى 109 مركبة.