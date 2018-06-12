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الرئيسية | حوادث | سرقة سيارة لنقل الأموال تستنفر أمنيّي مراكش

سرقة سيارة لنقل الأموال تستنفر أمنيّي مراكش

سرقة سيارة لنقل الأموال تستنفر أمنيّي مراكش
هسبريس من مراكش
الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 18:02

فتحت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، اليوم الثلاثاء، تحقيقا قضائيا في عملية سطو مسلح استهدفت سيارة متخصصة في نقل الأموال كانت متوقفة أمام وكالة بنكية، تتواجد بحي المحاميد التابع لتراب مقاطعة المنارة؛ وذلك من خلال جمع المعطيات والقرائن والأدلة التي ستساعد في فك لغز هذه السرقة، بعد وضع خطة أمنية محكمة لتتبع تحركات الفاعلين.

وتواصل مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش أبحاثها في هذه القضية التي استنفرت مختلف الأجهزة الأمنية بولاية الأمن، في انتظار الاهتداء إلى خيط من شأنه أن يقود إلى تحديد هوية مرتكبي السرقة، اللذين استوليا على أزيد من 60 مليون سنتم.

وحسب مصادر هسبريس فإن لصين كانا على متن دراجة نارية يتربصان بسيارة نقل الأموال، قبل مهاجمة عنصر مكلف بنقل الأموال فور خروجه من الوكالة البنكية صوب السيارة، تحت التهديد بسلاح أبيض من الحجم الكبير، ما جعله أمام التهديد بالتصفية الجسدية يترك كيس الأموال الذي كان يضم أزيد من 60 مليون سنتيم، ليستولي عليه أحد اللصين ويلوذا بالفرار إلى وجهة غير معلومة.

وأضافت المصادر نفسها أن عناصر الفرقة العلمية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، التي انتقلت إلى مسرح الجريمة، شرعت في تحليل المعطيات التي توفرت لديها، في انتظار تحديد هوية المعنيين.

ووقفت مختلف المصالح الأمنية بمدينة مراكش على سرقات منظمة بالأسلحة البيضاء وعمليات سطو يجري تنفيذها على الطريقة الهوليودية وفي ظرف وجيز لا يتعدى دقائق معدودة، بعد مغادرة المكان دون إثارة انتباه المارة، إذ يحرص اللصوص على ارتداء أقنعة لإخفاء ملامحهم ويعتمدون في غالب الأحيان المجازفة باقتحام الوكالات البنكية أو المالية المستهدفة بالسيوف والسكاكين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - نعم للترقيم الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 18:23
لذالك وجب الإسراع بقانون ترقيم الدرجات النارية عبر تسهيل الإجراءات وخفض الأثمنة حتى يتمكن كل مستعملي هذه الوسيلة من الاستجابة لهذا القانون الجيد والذي يعيبه سوء التنزيل لأنه أصبح وسيلة لنهب الفقراء من مستعملي هذه الوسيلة . فكيف يعقل أن يطالب برخصة سياقة وتأمين يقارب الألفي درهم على وسيلة نقل لايتجاوز ثمنها الثلاثة آلاف درهم منتهى التسلط والتجبر لذالك وجب إعادة مراجعة طريقة تنزيل الترقيم .
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28
2 - مسلم الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 18:23
ناس يشتغلون في الامن الخاص بدون ضمانات وبدون حماية وبدون شروط عمل تحميهم رجل امن خاص وبالخصوص نقل الاموال يحب ان يكون مسلح حتى يحمي نفسه
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36
3 - mohajir الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 18:32
فالمغرب غير ممكن السرقة من هذا غيجبو خبارهم قبل العيد عقلو فين قلتها ليكم
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10
4 - tornadogut الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 18:38
غالبية هذ النوع من السرقات تتم بتواطؤ ناقلي الاموال هذ اللص كيفاش عرف وقت خروج الناقل الى غير ذللك من تفاصيل
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-18
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