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كُتّاب وآراء
حياة شاب تنتهي تحت عربات قطار بمدينة سطات
توفي شاب عشريني بعدما صدمه قطار على مستوى شارع الجنرال الكتاني في سطات، بالقرب من حي السماعلة التابع للنفوذ الترابي للمقاطعة السادسة.
واستنادا إلى مصادر هسبريس فإن الحادث استدعى حضور ممثل عن السلطة المحلية، وعناصر من الشرطة القضائية، وأفراد من الشرطة العلمية، لتتم معاينة جثة الهالك، وتوجيهها عبر سيارة إسعاف إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات.
وزادت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة عثرت على وثائق تعريفية تخص الهالك، المسمى قيد حياته "ح،آ"، وهو طالب من مواليد 1997، ليتمّ إخبار عائلته بما جرى.
ممثل النيابة العامة المختصة بابتدائية سطات أمر بإيداع جثة الهالك قسم الأموات، مع تعيين طبيب مختص من أجل المعاينة والفحص و التشريح لفائدة البحث القضائي المفتوح في النازلة، لتحديد ظروف وملابسات وفاة الشاب.