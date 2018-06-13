مغاربة يضربون عن الطعام وسط مركز إسباني

مُتابعة من خالد ملوك

يخوض شبان مغاربة إضرابا عن الطعام داخل المؤسسة المخصصة لإيواء المهاجرين الأجانب ببلدية "ألوتشي"، التابعة للعاصمة مدريد، بهدف تفادي ترحيلهم إلى المدن الريفية التي ينتمون إليها في المملكة.

وقالت منظمة "SOS Racismo"، التي تعنى بقضايا المهاجرين الأجانب، إن معركة الأمعاء الفارغة التي يخوضها هؤلاء الشباب جاءت للتنديد بقرار السلطات الإسبانية القاضي بعدم الاستجابة لطلبات اللجوء التي تقدموا بها فور وصولهم إلى المملكة الأيبيرية.

وأضافت المنظمة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية، أن المضربين حرموا من حقهم في الحصول على الحماية الدولية، موضحة أن لجنة دعم حراك الريف بإسبانيا أكدت وصول العديد من الشباب الريفيين إلى التراب الإسباني عبر قوارب تهريب المهاجرين.

وتابع المصدر الحقوقي ذاته أنه جرى تقديم البعض من هؤلاء الشباب إلى العدالة، مشيرا إلى أن 4 منهم أعيدوا إلى المغرب بينما نقل الآخرون إلى مركز إيواء المهاجرين الأجانب ببلدية ألوتشي الإسبانية، ليتم حرمانهم من الحرية في انتظار البت في طلبات اللجوء التي تقدموا بها لدى السلطات الوصية.

وأشارت المنظمة إلى أنه تم قبول خمسة طلبات فقط من أصل 11، مبرزة في السياق ذاته أن "هؤلاء الشباب دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام بغية تحقيق ملتمساتهم، وبالتالي تفادي الترحيل إلى المغرب".