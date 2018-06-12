24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2405:1212:3216:1219:4321:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تخمينكم لنتيجة مبارة المنتخب المغربي ضد نظيره الإيراني؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حكومة العثماني .. الجدار الآيل للسقوط (5.00)

  2. همسة في أذن دعاة الهوية الصماء (5.00)

  3. استطلاع: 90% يعتبرون الأعمال التلفزيونية الرّمضانية "ضعيفة" (5.00)

  4. مصطلحات كرة القدم باللغة الأمازيغية بالحرف اللاتيني (5.00)

  5. هكذا جذب "كنز" مزعوم مئات الأشخاص إلى سفح جبل "سرغينة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | فوضى تدفع دركيّين إلى إطلاق النار بأولاد حسون

فوضى تدفع دركيّين إلى إطلاق النار بأولاد حسون

فوضى تدفع دركيّين إلى إطلاق النار بأولاد حسون
إبراهيم مغراوي من مراكش
الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 22:30

اضطر رجال الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد حسون بإقليم مراكش، اليوم الثلاثاء، إلى إطلاق النار بدوار الحمينات بعدما تعرضت سيارتهم للتهشيم من طرف عشرات الأشخاص على إثر وقوع جريمة راح ضحيتها أحد الأشخاص.

وكان رجال الدرك قد حضروا لاعتقال الأضناء، غير أن سكان الدوار تجمهروا حول سيارتهم وحاصروها في محاولة لمنعهم من توقيف المشتبه تورطهم في الجريمة المذكورة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن ثلاثة أشخاص يقطنون بدوار الحمينات ترصدوا الهالك وهاجموه بالسكاكين؛ ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة عجلت بوفاته في الحين، فيما أصيب شخص بعيار ناري من مسدس دركي؛ نقل على إثرها إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل بمراكش، كما أصيب عنصر دركي آخر بإصابات خفيفة.

جدير بالذكر أن الدوار الذي عاش قبل مغرب اليوم الثلاثاء هذه الجريمة، يعرف حالة استنفار وغليان بعد وفاة الضحية؛ ما جعل عناصر الدرك تجد صعوبة في ضبط الأوضاع، ودفع قيادة المركز الترابي نفسه إلى طلب تعزيزات من القيادة الجهوية بمراكش.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.