فوضى تدفع دركيّين إلى إطلاق النار بأولاد حسون

إبراهيم مغراوي من مراكش

اضطر رجال الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد حسون بإقليم مراكش، اليوم الثلاثاء، إلى إطلاق النار بدوار الحمينات بعدما تعرضت سيارتهم للتهشيم من طرف عشرات الأشخاص على إثر وقوع جريمة راح ضحيتها أحد الأشخاص.

وكان رجال الدرك قد حضروا لاعتقال الأضناء، غير أن سكان الدوار تجمهروا حول سيارتهم وحاصروها في محاولة لمنعهم من توقيف المشتبه تورطهم في الجريمة المذكورة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن ثلاثة أشخاص يقطنون بدوار الحمينات ترصدوا الهالك وهاجموه بالسكاكين؛ ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة عجلت بوفاته في الحين، فيما أصيب شخص بعيار ناري من مسدس دركي؛ نقل على إثرها إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل بمراكش، كما أصيب عنصر دركي آخر بإصابات خفيفة.

جدير بالذكر أن الدوار الذي عاش قبل مغرب اليوم الثلاثاء هذه الجريمة، يعرف حالة استنفار وغليان بعد وفاة الضحية؛ ما جعل عناصر الدرك تجد صعوبة في ضبط الأوضاع، ودفع قيادة المركز الترابي نفسه إلى طلب تعزيزات من القيادة الجهوية بمراكش.