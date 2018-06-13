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الرئيسية | حوادث | إحالة صاحب "كنز سرغينة" على "الأمراض العقلية"

إحالة صاحب "كنز سرغينة" على "الأمراض العقلية"

إحالة صاحب "كنز سرغينة" على "الأمراض العقلية"
رشيد الكويرتي من فاس
الأربعاء 13 يونيو 2018 - 01:46

علمت هسبريس أن صاحب "كنز سرغينة" قد تمت إحالته على مستشفى ابن الحسن للأمراض العقلية والنفسية بفاس، عقب إخضاعه للتحقيق من قبل عناصر الدرك الملكي لبولمان التي أوقفته مساء الاثنين بجيل تيشوت بجماعة سرغينة، بعد أن تأكد لمئات الأشخاص، الذين حجوا رفقته إلى عين المكان، بكون قصته، المثيرة للجدل، مجرد هذيان ووهم من نسج الخيال.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن الشخص المذكور يتم إخضاعه للعلاج بعد أن تبين، إثر جلسة معه لفحص حالته العقلية من طرف الأطباء الاختصاصيين، بأنه يوجد في مرحلة متقدمة من المرض العقلي، مستغربة عدم اكتشاف ذلك من طرف محيطه، "خاصة أن علامات الخلل بادية عليه، وتؤكدها سلوكياته المضطربة"، بتعبير المصادر ذاتها.

وكان الشخص المذكور (ح. ج)، في عقده الرابع، قد أوهم حوالي خمسة آلاف شخص وحشدهم لمرافقته إلى الجبل المطل على مركز جماعة سرغينة، بالتزامن مع اليوم الـ26 من رمضان، زاعما أنه سيكشف لهم عن كنز عظيم مدفون في باطن هذا الجبل.

وكانت السلطات المحلية لبولمان قد اكتفت بمراقبة زحف الحشد الحالم بالكنز إلى جبل سرغينة من بعيد، قبل تتدخل عناصر الدرك الملكي لتوقيف المعني بالأمر، الذي اكتفى، في نهاية القصة، بمطالبته الحشد الشعبي بالانصراف، واعدا إياهم بأن كل واحد منهم سيتوصل بنصيبه من الكنز في وقت لاحق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - ما بقا ما يعجب الأربعاء 13 يونيو 2018 - 01:56
ههههه... لا حول ولا قوة إلا بالله
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26
2 - انور الأربعاء 13 يونيو 2018 - 01:57
انسان اقنع 5الاف نحطه في مستشفى الامراض العقلية. هذا راه سقراط زمانه. و حط ا 5الاف في المتشفى و خليوه هو. او خدموه مع السي الداودي اللذي لم يستطع اقناع حتى 100شخص بافكاره الصاروخية...
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181
3 - كنز سرغينية الأربعاء 13 يونيو 2018 - 01:58
هذا يبين أن ما قاله بوسعيد ليس من نسج خياله بل هو واقع ملموس. بلا شك ( نحن مداويخ)
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73
4 - واش غير وحدو الأربعاء 13 يونيو 2018 - 02:01
وماذا عن خمسة آلاف مريض نفسيا وعقائديا اليس مكانهم مستشفى الامراض العقليه كذلك.
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93
5 - حميد الأربعاء 13 يونيو 2018 - 02:05
اذا كان من قاد 20 الف نحو الجبل احمق فماذا يكون هؤلاء ال20 الف ممن تبعوه؟؟؟؟
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67
6 - واش حسبينا فعلا مداويخ ؟! الأربعاء 13 يونيو 2018 - 02:05
واش الناس غادي يتبعو واحد حمق؟! إذن حتى هاد الناس حماق !! قصص الكنز بالتضحية البشرية الشيطانية حقيقية و غالبا تنتهي بغدر الباحث عنها موتا !! هذا إنسان قال أن الجن دله على الكنز إذن وجب التحقيق هل هذا الشخص يتعاطى الشعوذة، أما قصة أنه أحمق فلا يصدقها إلا الحماق اللي اتخذو القرار، يمكن متابعته بتهمتين لا أكثر: الشعوذة إن ثبت ذالك و النصب و الاحتيال، أما تديرو السيد عاقل و لو نسبيا في مستشفى الأمراض جات معيقة إذا علمنا أن السلطة كان فخبارها قصة الكنز قبل الواقعة ؛) ثم هناك فيديو للشخص يتكلم كعاقل ! التخربيق و التحنطيز مرة أخرى في اتخاذ القرارات
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32
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