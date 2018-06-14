حافلة تقتل طفلا في "باب مرزوقة" بإقليم تازة

رشيد الكويرتي

لقي طفل يبلغ من العمر 10 سنوات مصرعه، فورا، بعد أن دهسته حافلة لنقل المسافرين بين المدن؛ وذلك بمركز جماعة باب مرزوقة ضواحي تازة.

الضحية كان بصدد عبور الطريق التي تمر وسط مركز الجماعة، قبل أن تداهمه الحافلة المذكورة دون أن يترك له الحادث فرصة للنجاة بعد أن أصيب بشكل بليغ على مستوى الرأس.

وبينما نقلت جثة الهالك نحو قسم الأموات بالمستشفى الإقليمي ابن باجة في تازة، لإخضاعها للتشريح الطبي، أنجزت مصالح الدرك الملكي بالمنطقة محضرا حول هذه الحادثة المميتة.