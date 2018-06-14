24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
14/06/2018
الأيام القادمة
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:24
|05:12
|12:33
|16:13
|19:44
|21:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تخمينكم لنتيجة مبارة المنتخب المغربي ضد نظيره الإيراني؟
- جهة طنجة تتدارس فك العزلة عن العالم القروي
- عمرو خالد: هذه 5 مبادئ إنسانية في خطبة النبي ﷺ بحجة الوداع
- هل يحتضن المغرب المونديال؟
- موظفون ينددون بـ"احتقان" مديرية التربية بطنجة
- عبد النباوي: هذه إكراهات تعيق عمل النيابة العامة
مغاربة وجزائريون يدعون إلى ملفٍ مشترك لربح رهان المونديال (5.00)
- رسميا .. المغرب يفشل في تحقيق حلم استضافة مونديال 2026 - (738)
- مفاجآت بالجملة .. هذه دول فضلت أمريكا على ملف "موروكو 2026" - (426)
- الجزائر: صوّتنا للمغرب و"الأموال" حسمت تنظيم المونديال لأمريكا - (199)
- "نزاع الصحراء" يدفع بلدانا إلى ترجيح الملف الأمريكي على المغرب - (141)
- مصادر من "الفيفا": الملف الأمريكي سيحظى بتنظيم مونديال 2026 - (130)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
حافلة تقتل طفلا في "باب مرزوقة" بإقليم تازة
الخميس 14 يونيو 2018 - 00:10
لقي طفل يبلغ من العمر 10 سنوات مصرعه، فورا، بعد أن دهسته حافلة لنقل المسافرين بين المدن؛ وذلك بمركز جماعة باب مرزوقة ضواحي تازة.
الضحية كان بصدد عبور الطريق التي تمر وسط مركز الجماعة، قبل أن تداهمه الحافلة المذكورة دون أن يترك له الحادث فرصة للنجاة بعد أن أصيب بشكل بليغ على مستوى الرأس.
وبينما نقلت جثة الهالك نحو قسم الأموات بالمستشفى الإقليمي ابن باجة في تازة، لإخضاعها للتشريح الطبي، أنجزت مصالح الدرك الملكي بالمنطقة محضرا حول هذه الحادثة المميتة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - عبدو من الرباط الخميس 14 يونيو 2018 - 00:28
إنا لله وإنا إليه راجعون احسن عواااان ميمتو مسكينة الله يصبرها
2 - الحاج الخميس 14 يونيو 2018 - 00:51
لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم، ان لله وان اليه راجعون، اللهم الهم أهله الصبر والسلوان في هاده الأيام المباركة، اللهم السلامة للجميع.
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2