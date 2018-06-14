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الرئيسية | حوادث | حجز أدوية باكستانية وموريتانية وصينية ببني ملال

حجز أدوية باكستانية وموريتانية وصينية ببني ملال

حجز أدوية باكستانية وموريتانية وصينية ببني ملال
هسبريس ـ و.م.ع
الخميس 14 يونيو 2018 - 07:02

أفادت ولاية جهة بني ملال خنيفرة بأن لجنة محلية للمراقبة تمكنت من ضبط وحجز أدوية بيطرية مهربة وغير مرخصة، معروضة للبيع على مستوى السوق الأسبوعي لـ"أيت ويرة"، التابع للنفوذ الترابي لدائرة القصيبة بإقليم بني ملال.

وأوضح بلاغ لولاية الجهة أنه في إطار معالجة الشكايات المرتبطة بحماية المستهلك، وبتنسيق مع المصالح الإقليمية التابعة لولاية جهة بني ملال خنيفرة، قامت لجنة محلية للمراقبة تحت إشراف السلطة المحلية، بضبط أدوية بيطرية معروضة للبيع على مستوى السوق الأسبوعي لأيت "ويرة" التابع للنفوذ الترابي لدائرة القصيبة.

وأضافت أنه على ضوء المعاينة، التي قامت بها المصالح الإقليمية البيطرية، تبين أن "هذه الأدوية مهربة وغير مرخصة من طرف الجهات المختصة، مما يعتبر مخالفة لمقتضيات القانون 80/21 المتعلق بممارسة الطب البيطري الخاص".

وأكد المصدر نفسه أنه بناء على هذه المعاينة،قامت اللجنة المذكورة بحجز هذه الكميات، وأخد عينات منها قصد تحليلها من طرف المختبرات المختصة، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الشخصين المسؤولين عن ترويج هذه المواد، وكذا السيارة المستعملة التي تبث أنها لا تتوفر على الوثائق القانونية.

وأوضح البلاغ أن هذه الأدوية تتكون من" 14 قنينة من دواء 50ml IVOTEC مصنوعة بدولة باكستان ويتم توزيعها على مستوى جمهورية موريتانيا، و 41 قنينة من دواء IVERMEC 50ml مصنوعة بجمهورية الصين الشعبية، و14 قنينة من دواء TOPMEC 50 ml مصنوعة بجمهورية الصين الشعبية".

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