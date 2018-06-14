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كُتّاب وآراء
الدرك يوقف متهمين بقتل شاب في أولاد حسون
تمكنت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بجماعة أولاد حسون، ضواحي مراكش، من توقيف شخصين للاشتباه في تورطهما في جريمة القتل البشعة التي هزت دوار الحمينات التابع لتراب الجماعة السالف ذكرها، فيما مازال البحث جاريا لتوقيف أربعة من شركائهما.
جاء ذلك، بعد الحملة التمشيطية التي قام بها رجال الدرك الملكي مباشرة بعد وقوع الجريمة التي راح ضحيتها شاب في عقده الثاني، جراء مهاجمتهم من طرف ستة أشخاص بواسطة الأسلحة البيضاء.
وبحسب مصادر هسبريس، فقد تم اقتياد الموقوفيْن إلى مخفر الدرك للاحتفاظ بهما رهن تدابير الحراسة النظرية، وإخضاعهما لإجراءات البحث والتحقيق، تحت إشراف النيابة العامة، قبل عرض القضية على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وعاشت الجماعة القروية أولاد حسون حالة من الاحتقان في أوساط سكان دوار الحمينات، بعد وقوع جريمة قتل بشعة وتأخر عناصر الدرك بالمركز الترابي عن الحضور بسبب انخراطهم في دوريات أمنية ضد تجار المخدرات بالمنطقة، بتعاون مع عناصر المركز القضائي للدرك بمراكش، قبل أن تتم السيطرة على الوضع وإرجاع الأمور إلى نصابها.