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الرئيسية | حوادث | الرشوة تطيح بـ3 موظفين جماعيين في مراكش

الرشوة تطيح بـ3 موظفين جماعيين في مراكش

الرشوة تطيح بـ3 موظفين جماعيين في مراكش
هسبريس من مراكش
الأربعاء 13 يونيو 2018 - 21:01

أوقفت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، اليوم الأربعاء، 3 موظفين بالمجلس الجماعي لمراكش يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالرشوة.

وقد تم وضع المعنيين بالأمر رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، قبل إحالتهم على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية.

وبحسب مصادر هسبريس فإن توقيف الموظفين المذكورين، العاملين بسوق الجملة للخضر والفواكه بـ"حي المسار"، جاء بناء على شكاية تقدم بها نائب عمدة مراكش المكلف بتدبير الأسواق الجماعية إلى وكيل الملك، مرفوقة بشريط فيديو من كاميرا المراقبة يظهر هؤلاء الموظفين يوزعون "اتاوات" فيما بينهم تم تحصيلها من رشاوى.

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