24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:2405:1212:3316:1319:4421:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تخمينكم لنتيجة مبارة المنتخب المغربي ضد نظيره الإيراني؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عبد النباوي: هذه إكراهات تعيق عمل النيابة العامة (5.00)

  2. "اتحادية الأحرار" تفتح أنشطتها بمسابقة للتجويد (5.00)

  3. طالبان تطالب "الغزاة الأمريكيين" بمغادرة أفغانستان (5.00)

  4. "ضحايا بوعشرين" يطالبن العثماني بموقف البيجيدي (5.00)

  5. مغاربة وجزائريون يدعون إلى ملفٍ مشترك لربح رهان المونديال (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الجمارك تحجز كيلوغرامات من "طابا" بباب سبتة

الجمارك تحجز كيلوغرامات من "طابا" بباب سبتة

الجمارك تحجز كيلوغرامات من "طابا" بباب سبتة
هسبريس من الرباط
الخميس 14 يونيو 2018 - 01:15

تمكنت عناصر جمارك باب سبتة من حجز 5 كيلوغرامات من مسحوق "طابا" داخل سيارة خاصة.

الكمية المحجوزة عثر عليها ملفوفة في أكياس بلاستيكية، مدسوسة وراء الكراسي الخلفية للمركبة.

وقد تم حجز السيارة المعنية بينما تم توقيف السائق المغربي، البالغ 45 سنة، الذي كان متوجها نحو مدينة طاراغونا الإسبانية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.