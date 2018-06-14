الجمارك تحجز كيلوغرامات من "طابا" بباب سبتة

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر جمارك باب سبتة من حجز 5 كيلوغرامات من مسحوق "طابا" داخل سيارة خاصة.

الكمية المحجوزة عثر عليها ملفوفة في أكياس بلاستيكية، مدسوسة وراء الكراسي الخلفية للمركبة.

وقد تم حجز السيارة المعنية بينما تم توقيف السائق المغربي، البالغ 45 سنة، الذي كان متوجها نحو مدينة طاراغونا الإسبانية.