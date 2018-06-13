مكناس .. توقيف ثلاثيني أفطر علنا في رمضان

هسبريس من الرباط

أعلنت عناصر الأمن، اليوم الأربعاء في مدينة مكناس، عن توقيف شخص بتهمة الإفطار العلني خلال نهار رمضان.

عملية التوقيف تمت بـ"ساحة الهديم" حيث ضبط المعني، البالغ من العمر 37 سنة، وهو تحت تأثير الكحول الذي كان يتعاطاه بعين المكان.

وقد تم وضع المعني بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار نقله إلى المحكمة.