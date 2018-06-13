وزان .. وفاة حبلى في سيارة للوقاية المدنية

هسبريس من وزان

فتحت عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة وزان، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحقيقا في وفاة امرأة حامل لفظت أنفاسها الأخيرة في ظروف غامضة، على متن سيارة الوقاية المدنية.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الهالكة من مواليد 1978 وأم لطفلين، فارقت الحياة في الساعات الأولى من فجر الأربعاء، وهي في طريقها إلى المستشفى مخلفة صدمة في صفوف ذويها وأقربائها.

وتبعا للمصادر ذاتها فإن المرأة الحامل ولجت المرفق الصحي العمومي جثة هامدة عقب نقلها من لدن عناصر الوقاية المدنية من منزل أسرتها بحي القشريين بالمدينة ذاتها، ليجري ربط الاتصال بعناصر الشرطة التي حلت بعين المكان قصد الاستماع إلى زوج الهالكة وأقربائها. كما عملت المصالح الأمنية المختصة على توجيه الجثة إلى مستودع الأموات، قصد إخضاعها للمعاينة الطيبة تنفيذا لأوامر النيابة العامة المختصة بابتدائية وزان.

في سياق متصل، فنّد مصدر مسؤول من المركز الاستشفائي الإقليمي أبي القاسم الزهراوي بوزان "المغالطات التي تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك""، داعيا المواقع الواقفة وراء عملية النشر إلى "ضرورة تحري الدقة والصدق، خاصة في مجال الصحة، بعيدا عن أي شكل من أشكال المزايدات التي تبتغي خلق البلبلة وتغليط الرأي العام"، وفق تعبير المصدر ذاته.

وعبّر المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، عن "عزم إدارة المستشفى اتخاذ كافة التدابير والقرارات التي يراها مناسبة لرد الاعتبار ودحض المغالطات التي تتهم أطر الصحة بالتقصير والإهمال".