مصرع شخص بعد نشل هاتف نقال في البيضاء

هسبريس من الرباط

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، مساء اليوم الأربعاء بمدينة الدار البيضاء، إثر تعرضه للدهس بين سيارتين.

الحادثة وقعت على مستوى شارع عقبة بن نافع (شارع مولاي رشيد)، إثر محاولة مشتبه بهما، كانا على متن دراجة نارية، الفرار بعد عملية نشل لهاتف نقال.

ما زالت عملية البحث جارية عن المشتبه فيه الآخر، الذي لاذ بالفرار والبالغ من العمر 25 سنة تقريبا.