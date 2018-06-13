نجاة 20 عاملا في انهيار منجم للفحم بإقليم جرادة

هسبريس من الرباط

شهدت جماعة سيدي بوبكر بإقليم جرادة، مساء الأربعاء، انهيارا جزئيا في منجم عشوائي للفحم أثناء وجود حوالي 20 عاملا بداخله.

وقد جرى إخراج العشرين عاملا وهم في حالة سليمة، في حين ما زالت أغراضهم عالقة تحت الأنقاض.