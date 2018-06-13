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كُتّاب وآراء
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نجاة 20 عاملا في انهيار منجم للفحم بإقليم جرادة
الأربعاء 13 يونيو 2018 - 23:58
شهدت جماعة سيدي بوبكر بإقليم جرادة، مساء الأربعاء، انهيارا جزئيا في منجم عشوائي للفحم أثناء وجود حوالي 20 عاملا بداخله.
وقد جرى إخراج العشرين عاملا وهم في حالة سليمة، في حين ما زالت أغراضهم عالقة تحت الأنقاض.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - عبد المولى الخميس 14 يونيو 2018 - 00:21
يريدون أن ينظموا كأس العالم . ألا تستحيون وجوه قاسحة . قسموا الثروة و طبقوا العدل بين الناس حينها عاد فكروا فكاس الحميضة
2 - salsa الخميس 14 يونيو 2018 - 00:21
هذا هو المونديال الحقيقي ارواح شبابنا اغلى خاصنا استثمار فيهم وحمايتهم
3 - ولد الشعب الخميس 14 يونيو 2018 - 00:22
أين هي وعود الدولى الكادبة في توفير الشغل للشباب المهمش في جرادة وفي جميع بقاع المغرب. حسبي الله ونعم الوكيل منهم....
4 - hayat الخميس 14 يونيو 2018 - 00:24
واقع ليكم بحال المدمنين على المخدرات.. مابغيتوش تحشمو.. ما زال كتمشيو للموت برجليكم.. زعما الدولة غادي تحزن عليكم... ما بقيتوش تشفونا...مالكم معاندين...على الانتحار؟
تعليق غير لائق
-12
5 - الاسكافي الخميس 14 يونيو 2018 - 00:28
داخل المناجم العشوائية شي كيحفر منا شي كيحفر ملهيه شي كيحفر فوق راسك حتى كتاقع انجرافات وانهيارات بسبب الفراغ الحاصل من جراء الحفر العشوائي الحمد لله على سلامتهم .
6 - mouktadi abderrazak الخميس 14 يونيو 2018 - 00:34
لا تمر أيام قليلة حتى نسمع بين الفينة والأخرى فاجعة يذهب ضحيتها أبناء مدينة جرادة بهذه المناجم التي ليس لهم بديل عنها لطلب الرزق .أليس في امكان الحكومة تقنين هذه الحرفة وإدخال معدات عصرية ونحن الآن في عصر التكنولوجيا الحديثة لتفادي مزيدا من قتل أبناء هذا الوطن ؟ أليس هناك حلول وإعطاء الأولية لهذه المدينة ؟ اخوكم المحب في الله من الدار البيضاء.
7 - ربيعة الرباطية الخميس 14 يونيو 2018 - 00:37
وفينك أ الحكومة ؟ واش غد نبقاو ديما كنتفرجو فخوتنا كيتدفنو أحياء في جرادة ؟ هاد ال(م)حكومة ديال العدالة والتنمية واش فراسها بلي كاينة واحد المدينة سميتها جرادة ؟!
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