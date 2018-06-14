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إيقاف مسلح لاقتحامه مسجد الزيادي ببن سليمان
الخميس 14 يونيو 2018 - 03:03
تمكنت عناصر الدائرة الثانية بمدينة بن سليمان من إيقاف شخص حاول اقتحام مسجد الزيادي بحي الفرح، مباشرة بعد نهاية صلاة تراويح يوم أمس الأربعاء.
وقد جرى إيقاف الشاب، البالغ 31 سنة، حيث أفضى تفتيشه بعين المكان إلى حجز سكينين، حيث لم تسجل أي إصابة في صفوف الأمنيين.
وعلى الفور، نُقل الموقوف إلى مقر الشرطة، حيث وُضع رهن تدابير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.