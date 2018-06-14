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الرئيسية | حوادث | حريق يأتي على سيارة إسعاف وسط بوجدور‎

حريق يأتي على سيارة إسعاف وسط بوجدور‎

حريق يأتي على سيارة إسعاف وسط بوجدور‎
هسبريس من الرباط
الخميس 14 يونيو 2018 - 02:29

تسبّب تماس بسيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية ببوجدور في اندلاع النيران فيها، بشارع الحسن الثاني.

مصادر هسبريس أوردت أن سيارة الإسعاف كان على متنها سائقها ومرافقه ومريض كانوا بصدد نقله صوب المشفى، حيث لم تسجل أي إصابة في صفوفهم.

وقد جرت السيطرة على الحريق من لدن عناصر الوقاية المدينة، في حين فتحت المصالح المختصة تحقيقا في أسباب الحادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ريشبوند محمادي الخميس 14 يونيو 2018 - 02:59
بما ان سيارات الاسعاف تتعرض بدورها للحوادث فلا امل في الشفاء وبما ان الطبيب بدوره يمرض فلا امل في العلاج
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