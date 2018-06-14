اصطدام "تريبورتور" بعمود يقتل شابا في مدينة سلا

هسبريس من الرباط

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس شاب في التاسعة عشر من عمره، متأثرا بالإصابات البليغة التي تعرض لها بعد اصطدام دراجة ثلاثية العجلات كانت تقله ومجموعة من أصدقائه، بعمود كهربائي بشارع الحسن الثاني بسلا الجديدة.

الدراجة كان على متنها، إضافة إلى الهالك، ثلاثة تلاميذ، يبلغون من العمر على التوالي 17 و18 و23 سنة، اصطدمت بالعمود الكهربائي بعد أن فقد سائقها السيطرة عليها، حيث أصيبوا إصابات طفيفة.

وقد استنفر الحادث المصالح الأمنية التي انتقلت إلى عين المكان، حيث باشرت تحقيقاتها الأولية، في حين أمرت، بناء على تعليمات النيابة العامة، بنقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات.

المصابون الثلاثة غادروا مستشفى مولاي عبد الله بمدينة سلا مباشرة بعد تلقيهم الاسعافات الأولية اللازمة.