تأجيل محاكمة مهاجر متهم بهتك عرض قاصرتين

إبراهيم مغراوي

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، خلال جلستها المقررة اليوم الخميس، محاكمة مهاجر مغربي يحمل الجنسية الأمريكية بعد متابعته من أجل تتهم تتعلق باغتصاب قاصرات بجماعة امزوضة بإقليم شيشاوة، إلى جلسة يوم 19 يوليوز المقبل.

وأوضحت مصادر هسبريس أن هيئة الحكم عللت قرارها بضرورة إحضار الضحية الثانية، ورفضت ملتمسا قدمه دفاعه من أجل متابعة المتهم في حالة سراح مؤقت.

وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها أحال المتهم، المنحدر من دوار الغريبي بمزوضة، على قاضي التحقيق لإخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق في قضية هتك عرض قاصرات وتصوير أفلام إباحية لهن داخل غرفة مجهزة بأحدث تقنيات ومعدات التصوير بمحل سكنه، وأسفر التحقيق عن أدلة كافية لارتكاب المتهم للأفعال المنسوبة إليه.

وتعود تفاصيل هذه القضية، بحسب مصادر هسبريس، إلى يوم 14 مارس الماضي، عندما تمكنت عناصر الضابطة القضائية لدرك مجاط من اعتقال مهاجر مغربي بالديار الأمريكية جراء تورطه في هتك عرض قاصرتين بإحدى دواوير جماعة مزوضة، وتوثيق تفاصيل ممارسة الجنس معهما بواسطة كاميرا فيديو، بعد توصل مصالح الدرك الملكي بمجاط بقرص مدمج يتضمن مشاهد حميمية مخلة بالآداب العامة للمهاجر المغربي في غرفة نوم بمعية القاصرتين.