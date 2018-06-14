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الرئيسية | حوادث | توقيف متورطين في جرائم سرقة وسط الرباط‎

توقيف متورطين في جرائم سرقة وسط الرباط‎

توقيف متورطين في جرائم سرقة وسط الرباط‎
هسبريس من الرباط
الخميس 14 يونيو 2018 - 12:05

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية المتعددة، للاشتباه في تورطهما في عملية سرقة.

التحرك الأمني جاء تفاعلا مع شريط فيديو تم نشره بمواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لتعرض شابين للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض بحي يعقوب المنصور.

الأبحاث والتحريات الميدانية التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيهما قبل أن يتم توقيفهما بحي يعقوب المنصور بالرباط، علما أن مصالح الأمن لم تكن قد توصلت بأية شكاية في الموضوع من قبل الضحايا.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل البحث والتقديم، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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