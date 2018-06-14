قتيل و5 جرحى في حادث سير ضواحي برشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

لقي شخص مصرعه على الفور وأصيب خمسة أشخاص آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، اليوم الخميس، نتيجة تعرضهم لحادثة سير خطيرة، بعد انقلاب سيارة خاصة كانوا على متنها، بالنفوذ الترابي لمنطقة أولاد عبّو التابعة لإقليم برشيد.

وبحسب معلومات حصلت عليها هسبريس من عين المكان، فإن الحادث نجم عن انقلاب سيارة فلاحية "بيك آب" كان على متنها 6 أشخاص، متّجهين من السوق الأسبوعي بالمنطقة إلى مقر سكناهم بدوار أولاد سيدي بومهدي جماعة أولاد عبّو، عبر الطريق الجهوية 318 الرابطة بين برشيد وبولعوان.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن انقلاب السيارة أدى إلى وفاة شخص من مواليد 1942، متزوج وله أبناء، في حين نقل 5 أشخاص آخرين، من بينهم السائق، إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بسطات لتقلي العلاج، حيث قرر الطبيب المداوم إحالة أحدهم على قسم العناية المركّزة بسبب وضعه الصحي الحرج.

وزادت المصادر ذاتها أن ممثلا عن السلطة المحلية وعناصر من الدرك الملكي بالمركز الترابي لأولاد عبّو سرية برشيد انتقلوا على الفور إلى مكان الحادث، وعملوا على توجيه الجرحى الخمسة عبر سيارات إسعاف إلى المستشفى قصد العلاج.

وفتحت عناصر الدرك الملكي بحثا لتحديد الأسباب الحقيقة لوقوع الحادثة المميتة، في انتظار نتائج التشريح الطبي أو المعاينة لجثة الهالك، التي أمرت بها النيابة العامة المختصة لفائدة البحث القضائي.