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الرئيسية | حوادث | قتيل و5 جرحى في حادث سير ضواحي برشيد

قتيل و5 جرحى في حادث سير ضواحي برشيد

قتيل و5 جرحى في حادث سير ضواحي برشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 14 يونيو 2018 - 15:15

لقي شخص مصرعه على الفور وأصيب خمسة أشخاص آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، اليوم الخميس، نتيجة تعرضهم لحادثة سير خطيرة، بعد انقلاب سيارة خاصة كانوا على متنها، بالنفوذ الترابي لمنطقة أولاد عبّو التابعة لإقليم برشيد.

وبحسب معلومات حصلت عليها هسبريس من عين المكان، فإن الحادث نجم عن انقلاب سيارة فلاحية "بيك آب" كان على متنها 6 أشخاص، متّجهين من السوق الأسبوعي بالمنطقة إلى مقر سكناهم بدوار أولاد سيدي بومهدي جماعة أولاد عبّو، عبر الطريق الجهوية 318 الرابطة بين برشيد وبولعوان.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن انقلاب السيارة أدى إلى وفاة شخص من مواليد 1942، متزوج وله أبناء، في حين نقل 5 أشخاص آخرين، من بينهم السائق، إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بسطات لتقلي العلاج، حيث قرر الطبيب المداوم إحالة أحدهم على قسم العناية المركّزة بسبب وضعه الصحي الحرج.

وزادت المصادر ذاتها أن ممثلا عن السلطة المحلية وعناصر من الدرك الملكي بالمركز الترابي لأولاد عبّو سرية برشيد انتقلوا على الفور إلى مكان الحادث، وعملوا على توجيه الجرحى الخمسة عبر سيارات إسعاف إلى المستشفى قصد العلاج.

وفتحت عناصر الدرك الملكي بحثا لتحديد الأسباب الحقيقة لوقوع الحادثة المميتة، في انتظار نتائج التشريح الطبي أو المعاينة لجثة الهالك، التي أمرت بها النيابة العامة المختصة لفائدة البحث القضائي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مريومة الخميس 14 يونيو 2018 - 15:29
الله يلطف بنا من هذه الحوادث ولكن السبب الرئيسي يرجع لتهور الساءقين بسبب السرعة والتجاوزات هذا ما نراه جليا أثناء السياقة سواء داخل المدينة أو خارجها. فمزيدا من الانتباه والتريث أثناء استعمال المركبات لأن لاشيء أفضل من أن يصل المرء بسلامة وأمان الكرة بين أيدي السائقين.
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2 - FROM SETTAT الخميس 14 يونيو 2018 - 16:13
السبب الحقيقي وراء أغلبية حوادث الطرق في المغرب سببها واحد وهو أن أغلبية المغاربة لا يتقنون فن القيادة وبالتالي احترام قانون السير.هناك أسباب أخرى لا تقل أهمية عن السبب الأول والرئيسي كعلامات التشوير الضعيفة جدا ثم البنية التحتية الهشة للطرق أما العامل الآخر وهو الرشوة المتفشية عند رجال الدرك .الدركي يقوم بتوقيف أحد المخالفين فعوض ما يفسر له سبب إيقافه ومطالبته بأداء واجب المخالفة،فإنه يلجأ إلى مقايضة المخالفة بالرشوة كي يخلى سبيله.
ويمكن تصنيف الرشوة ضمن العناصر الرئيسية في حوادث الطرق.
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3 - mmm الخميس 14 يونيو 2018 - 16:21
la cause principale des accidents au Maroc c est le manque de sommeil
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