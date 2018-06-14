الشرطة تنهي نشاط سارق بالعنف في مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت مصالح الدائرة الأمنية العاشرة بمراكش شخصا، من ذوي السوابق القضائية، من أجل الاشتباه في ضلوعه في عمليات سرقة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض والضرب والجرح الخطيرين.

وأوضحت مصادر أمنية لهسبريس أن عملية توقيف المعني جاءت بعد تحريات أثبتت أن أوصافه مطابقة لتلك الواردة بمحاضر استماع المشتكين.

وأوردت المصادر نفسها أن الموقوف أخضع لعملية التعرف، فجاءت نتيجتها إيجابية، إذ تعرف عليه الضحايا باعتباره من عرضهم للسرقة والضرب والجرح في وقت سابق.

يذكر أن الموقوف أحيل على المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل عرضه أمام أنظار العدالة من أجل متابعته بالمنسوب إليه.

جدير بالذكر أن هذا التدخل جاء إثر عمل أمني منسق يستهدف "النقاط السوداء" بالنفوذ الترابي للدائرة 10 التابعة لولاية أمن مراكش.